Từ nghị trường đến thực tiễn

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10

Quyết sách phù hợp thực tiễn

Bốn kỳ họp chuyên đề, một kỳ họp thường lệ được tổ chức, cùng với 77 NQ được thông qua cho đến thời điểm này là những con số đủ để nói lên sự năng động và cường độ làm việc cao của HĐND thành phố, nhưng điều quan trọng không nằm ở số lượng, mà ở chất lượng chuyển hóa. Từ nghị trường đến hiện trường, những câu chữ đã trở thành hành động. Các NQ không dừng lại ở phạm vi điều hành hành chính hay đầu tư công, mà bao phủ nhiều lĩnh vực thiết thực như phát triển nhà ở xã hội, quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản, chính sách dân tộc, an sinh xã hội, hỗ trợ nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia. Mỗi một NQ được thông qua đều như một “mạch dẫn” truyền động lực cho bộ máy chính quyền và cả hệ thống chính trị cơ sở.

Một trong những ví dụ điển hình cho sự chuyển hóa ấy là NQ 46/NQ-HĐND, ngày 20/6/2025 của HĐND TP, Huế về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nhờ NQ này, thành phố đã linh hoạt phân bổ lại nguồn tiết kiệm chi ngân sách, ưu tiên cho các công trình dân sinh cấp bách, nhất là ở vùng ven, nơi đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh nhưng hạ tầng chưa theo kịp. Ví như NQ 33/NQ-HĐND, ngày 25/4/2025 về hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở cho người có công với cách mạng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là nội dung nhân văn, mà là tốc độ hành động sau đó. UBND thành phố đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai. Các tổ công tác được lập, hồ sơ được rà soát, và từng căn nhà dần dần được sửa chữa, xây mới bằng nguồn lực công và trách nhiệm chính trị của những người hoạch định chính sách.

Trong bối cảnh thành phố đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điểm nhấn quan trọng trong các NQ gần đây của HĐND TP. Huế chính là nhóm nội dung về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý. NQ số 11/2025/NQ-HĐND thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 24 đã thực sự tháo gỡ nút thắt lâu nay về phân chia ngân sách giữa cấp thành phố và cấp phường. Cơ chế mới cho phép các phường được chủ động hơn trong chi tiêu, đặc biệt trong công tác môi trường, trật tự đô thị và quản lý đất đai, những lĩnh vực vốn mang tính địa bàn rất cao, không thể chỉ trông chờ vào sự điều phối từ cấp trên. Đây là bước đi mạnh mẽ trong cải cách hành chính, không chỉ sắp xếp lại tổ chức mà còn định vị lại vai trò của cấp cơ sở trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố đã tiếp tục đồng bộ hóa chính sách với khung pháp lý mới, khi sửa đổi các NQ liên quan đến lĩnh vực đất đai cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2024 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2025. Các NQ số 32, 34/2024/NQ-HĐND và 04/2025/NQ-HĐND được điều chỉnh để cập nhật thẩm quyền từ cấp huyện về cấp xã, đồng thời tái cơ cấu các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Thẩm quyền hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng được giao về cấp xã, nơi gần dân hơn, hiểu dân hơn và xử lý nhanh hơn. Những thay đổi này không đơn thuần là kỹ thuật thể chế, mà phản ánh một tầm nhìn mới về quản trị đô thị: Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm tiêu chí đánh giá cao nhất.

Công cụ phục vụ Nhân dân

Lẽ dĩ nhiên, NQ dù hay đến đâu cũng có thể trở thành vô nghĩa nếu thiếu giám sát và không được thực hiện nghiêm túc. Đây là lý do vì sao HĐND thành phố dành sự quan tâm lớn cho công tác hậu kiểm. Trong nửa đầu năm 2025, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức một cuộc giám sát chuyên đề và phối hợp thực hiện hơn 20 cuộc giám sát tại cơ sở. Không ít điểm tồn tại được chỉ ra: Giải ngân đầu tư công chậm, phối hợp liên ngành thiếu đồng bộ, địa phương mới sáp nhập còn lúng túng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhưng điều quan trọng là kết luận giám sát không chỉ ra để biết, mà là để hành động. Những kiến nghị của HĐND đã được UBND thành phố tiếp thu, lên kế hoạch khắc phục cụ thể trong 6 tháng cuối năm. Trong guồng quay ấy, giám sát không còn là hình thức, mà là công cụ làm sắc bén năng lực thực thi.

Sự sống của NQ còn được đo bằng khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Với hơn 130 ý kiến, kiến nghị cử tri được tiếp nhận trong nửa đầu năm 2025, trong đó 70% ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng, quy hoạch và an sinh xã hội, HĐND thành phố đã cho thấy vai trò thực chất của đại biểu dân cử. Khi người dân thấy rằng ý kiến của mình không rơi vào khoảng trống, khi họ nghe được cam kết rõ ràng về tiến độ, trách nhiệm, thì niềm tin, sự đồng thuận được nâng lên và NQ, dù khô khan cũng trở thành nhịp cầu kết nối giữa chính quyền và Nhân dân.

Cơ quan dân cử đang khẳng định một cách tiếp cận toàn diện, nơi tăng trưởng kinh tế đi đôi với gìn giữ văn hóa, nâng cao đời sống vật chất gắn liền với chăm lo đời sống tinh thần . Và hơn hết, trong mỗi quyết sách được ban hành, có thể thấy một hình ảnh chính quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nơi NQ là công cụ thực sự để phục vụ Nhân dân.