Huế kỳ vọng bứt phá từ những quyết sách mới của Đại hội XIV

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế:

Văn hóa - du lịch là động lực nội sinh để Huế phát triển bền vững

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đây là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc đối với Huế, đô thị trực thuộc Trung ương được xây dựng và phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản.

Với vai trò là trung tâm văn hóa của cả nước, Huế mang trong mình hệ thống di sản vật thể và phi vật thể đặc sắc, đại diện tiêu biểu cho chiều sâu văn hóa Việt Nam. Đến với Đại hội XIV, đoàn đại biểu TP. Huế mong muốn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để làm rõ hơn các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa; đồng thời, thể hiện quyết tâm tiếp tục đưa văn hóa thành trụ cột phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Huế xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản không phải là hai quá trình tách rời, mà phải được thực hiện đồng bộ, hài hòa. Bảo tồn để giữ gìn bản sắc, ký ức và giá trị truyền thống; phát huy để biến di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân. Từ định hướng của Đại hội XIV, Huế có thêm cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của Việt Nam.

Một điểm nhấn quan trọng trong các chủ trương của Đại hội là phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch có hàm lượng văn hóa cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Đối với Huế, đây là hướng đi phù hợp với lợi thế và bản sắc riêng có. Việc gắn công nghiệp văn hóa với kinh tế di sản sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch giá trị, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Trong giai đoạn tới, Huế kỳ vọng từ những chính sách mới của Đại hội XIV sẽ có thêm nguồn lực, cơ chế và điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, đồng thời là động lực nội sinh quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; qua đó, Huế không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế:

Y tế là trụ cột an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân

Trong các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lĩnh vực y tế được dành sự quan tâm đặc biệt, thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đại hội đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề then chốt của ngành y tế, trong đó lấy y tế cơ sở làm nền tảng, đồng thời phát triển các trung tâm kỹ thuật cao, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những mục tiêu lớn được Đại hội đặt ra là tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Đây là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống và sức khỏe của Nhân dân; đồng thời góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đối với thành phố Huế, những định hướng này mở ra nhiều cơ hội phát triển. Huế có Bệnh viện Trung ương Huế - trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước với lịch sử hơn 130 năm hình thành và phát triển, được Chính phủ đầu tư để đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, cùng hệ thống y tế cơ sở được xây dựng khá đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Với những chủ trương, chính sách mới từ Đại hội XIV, Huế sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương nhằm phát triển y tế mạnh mẽ hơn; trong đó, việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ ban đầu, giảm tải cho các tuyến trên. Song song với đó là phát triển y tế mũi nhọn, kỹ thuật cao, khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của Huế đối với cả nước và khu vực.

Kỳ vọng lớn nhất là người dân sẽ ngày càng được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, tiến tới miễn phí viện phí toàn dân, khám sức khỏe định kỳ miễn phí và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử. Những chính sách này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững, nhân văn và tiến bộ.

Đại biểu Nguyễn Xuân Sơn

Đại biểu Nguyễn Xuân Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế:

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực để Huế tăng tốc

Đại hội XIV của Đảng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đây là định hướng mang tính chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và tạo ra cơ hội lớn cho các địa phương, trong đó có TP. Huế.

Huế có nhiều lợi thế để phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với hệ thống các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, đội ngũ trí thức đông đảo và nền tảng hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. Nếu tranh thủ tốt những chủ trương, chính sách mới của Đại hội XIV, Huế hoàn toàn có thể tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Hoạt động khoa học - công nghệ trong thời gian tới cần được định hướng rõ hơn vào việc tạo ra các sản phẩm cụ thể, có giá trị ứng dụng cao, có khả năng thương mại hóa và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế địa phương. Công nghệ phải trở thành công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đổi mới sáng tạo được xác định là phong trào toàn dân, toàn diện, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những ý tưởng mới, mô hình mới nếu được hỗ trợ đúng hướng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng; góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.

Chuyển đổi số là phương thức làm việc mới, bắt buộc đối với các cấp, các ngành và địa phương. Việc thay đổi phương thức quản lý, điều hành sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với những chính sách mới từ Đại hội XIV, Huế kỳ vọng sẽ tăng tốc phát triển trên tất cả các lĩnh vực, từng bước khẳng định vai trò là đô thị di sản, trung tâm văn hóa, y tế, khoa học - công nghệ có bản sắc riêng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.