Đại hội của những quyết sách mới

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: M. Nguyên

Để đất nước phát triển bền vững, những quyết sách mới của Đảng phải dựa trên các trụ cột chính; trong đó, không thể thiếu hai trụ cột: Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và văn hóa - xã hội.

Trước hết về môi trường, cần phải đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược để dự báo, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ của biến đổi khí hậu toàn cầu, mà nước ta là quốc gia trực tiếp chịu hậu quả này. Thực tế cho thấy, cần có những giải pháp tối ưu để thích ứng với tình trạng mực nước biển dâng đang dẫn đến sạt lở vùng ven biển và ngập mặn; sa mạc hóa các vùng đất, mất đa dạng sinh học và khí hậu diễn biến cực đoan. Ô nhiễm môi trường do mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng gia tăng. Người dân phải chống chịu được thiên tai cực đoan về cả sinh kế và nhà cửa đạt 2 tiêu chí: Nhà bền vững có thể chống được bão và nhà có gác để chống được lũ.

Về văn hóa, Đảng ta luôn coi đó là yếu tố nội sinh, là nguồn lực, sức mạnh để phát triển xã hội. Văn hóa không chỉ là nguồn lực kinh tế với công nghiệp du lịch, công nghiệp văn hóa, mà còn là nhân tố nền tảng, là cơ tầng cho sự phát triển bền vững xã hội. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Điều đó khẳng định Đảng ta luôn coi văn hóa có vai trò dẫn dắt, khai sáng và nền tảng tinh thần của dân tộc. Vì vậy, kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những giải pháp mang tính chiến lược để phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Ngôi nhà chống bão, lũ được các nguồn lực hỗ trợ cho dân tại xã Vinh Lộc). Ảnh: Hữu Phúc

Thứ nhất là bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc trên 3 cấp độ: Gia đình, làng xã và quốc gia. Ba cấp độ này gắn kết chặt chẽ, từ gia đình ấm no, làng xóm đoàn kết đến quốc gia thống nhất, phát triển. Thứ hai là ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực đang có chiều hướng lan rộng trong xã hội với sự len lỏi và dung túng của các phi giá trị, như sự giả dối, bệnh thành tích, bệnh hình thức, bệnh bè phái, bệnh đối phó, tùy tiện, vô cảm... Thứ ba là tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, chống lại sự suy thoái về đạo đức đang len lỏi trong xã hội, nhằm nâng cao sức đề kháng, bản lĩnh chính trị cho các tầng lớp nhân dân.

Về xã hội, kỳ vọng về những quyết sách của Đại hội sẽ đưa ra những giải pháp mang tầm chiến lược để tạo nên sự công bằng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế. Trước tiên là triệt để thực hiện bỏ học phí cho học sinh bậc phổ thông và viện phí như chủ trương của Chính phủ đã đề ra.

Thứ hai là phải triệt để thực hiện học thật - dạy thật - thi thật - bằng cấp thật, để đào tạo ra những con người tài năng có ích cho xã hội. Giáo dục nước ta hiện nay còn nhiều vấn đề đặt ra, như chương trình nặng nề, thiếu thực tế, kỹ năng làm việc yếu; nạn học thêm, dạy thêm; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học lạc hậu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; thi cử còn nặng về hình thức, thiếu công bằng; và khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, thiếu chú trọng phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng sống, chất lượng đào tạo còn hạn chế…

Thứ ba là chú trọng công tác an sinh xã hội cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Thứ tư là về sinh kế cho người dân để thực hiện công bằng xã hội, cần phát triển công nghiệp vừa và nhỏ đến các vùng nông thôn, miền núi để hình thành các làng công nghiệp, làng đô thị vệ tinh cho thành phố và tạo ra các chuỗi giá trị hàng hóa với sự tham gia của 4 nhà: Nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học - người dân. Trong đó, Nhà nước thực thi chính sách, doanh nghiệp cung ứng, bao tiêu hàng hóa, nhà khoa học đảm bảo tính hiệu quả, người dân thực thi sản xuất các sản phẩm hàng hóa.

Những kỳ vọng trên cũng là mong muốn của toàn dân để Đảng đưa đất nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.