Thực nghiệm biểu diễn chữ nhạc truyền thống Huế và phương pháp lồng bản

Trình diễn hòa tấu Thập thủ liên hoàn tại chương trình biểu diễn thực nghiệm

Đây là hoạt động nằm trong đề án “Số hóa chữ nhạc truyền thống Huế - Giai đoạn 1: Truyền dạy thực nghiệm phương pháp lồng bản trên đàn Tranh và đàn Nguyệt”, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).

Chương trình được tổ chức nhằm kiểm chứng kết quả đào tạo học viên trong việc đọc, viết và thực hành chữ nhạc Huế; đồng thời đánh giá khả năng vận dụng phương pháp lồng bản trên đàn Tranh và đàn Nguyệt thông qua hình thức biểu diễn kết hợp thuyết minh, minh họa trực quan.

Theo ban tổ chức, đây cũng là dịp để giới thiệu rộng rãi phương pháp chữ nhạc Huế cùng những kết quả bước đầu của đề án đến giới chuyên môn, cơ quan truyền thông và công chúng quan tâm đến công tác bảo tồn di sản âm nhạc truyền thống.

Nghệ nhân Trần Thảo chia sẻ về chữ nhạc Huế

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Trọng Cương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế, cho biết hoạt động này là một phần trong quá trình triển khai dự án, nhằm giới thiệu kết quả thực hành của học viên sau thời gian đào tạo, đồng thời kiểm chứng hiệu quả vận dụng chữ nhạc Huế và phương pháp lồng bản trong biểu diễn thực tế.

Giám đốc Hoàng Trọng Cương thông tin: Chữ nhạc Huế gồm các âm Hò - Xự - Xang - Xê - Cống, tuy nhiên, chữ nhạc không phải bản ghi chép đầy đủ mọi kỹ thuật diễn tấu. Chữ nhạc chỉ ghi lại phần cốt lõi của câu nhạc; còn cách thể hiện cụ thể phụ thuộc vào đặc điểm của từng nhạc cụ và kinh nghiệm thực hành của người diễn tấu.

“Thông qua các phần xướng âm, độc tấu, song tấu và hòa tấu, chương trình góp phần giới thiệu chữ nhạc truyền thống Huế đến giới chuyên môn và công chúng. Đây cũng là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ việc xây dựng học liệu và thư viện số của dự án trong thời gian tới”, ông Cương chia sẻ.

Tại chương trình, các học viên của Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế cùng các nghệ nhân đã trình diễn nhiều tiết mục tiêu biểu của âm nhạc truyền thống Huế. Các phần độc tấu gồm bản Kim Tiền, Phẩm Tuyết; song tấu bản Liên Hoàn; hòa tấu nhóm đàn Tranh và đàn Nguyệt với các bản Bình Bán - Tây Mai, Nguyên Tiêu - Hồ Quảng.

Đặc biệt, phần hòa tấu Thập thủ liên hoàn đã tái hiện liên tiếp 10 bản nhạc cổ gồm Phẩm Tuyết, Nguyên Tiêu, Hồ Quảng, Liên Hoàn, Bình Bán, Tây Mai, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hồ và Tẩu Mã. Đây là những tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng âm nhạc truyền thống Huế, thể hiện kỹ thuật diễn tấu cũng như khả năng vận dụng chữ nhạc Huế của các học viên sau quá trình đào tạo.

Thông qua chương trình thực nghiệm, những giá trị của chữ nhạc Huế - một di sản tri thức đặc sắc của âm nhạc truyền thống tiếp tục được nghiên cứu, truyền dạy và từng bước số hóa, góp phần tạo nền tảng cho công tác bảo tồn và phát huy di sản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.