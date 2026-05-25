Làm rõ tư duy đột phá phát triển kinh tế tư nhân từ Nghị quyết 68

Cuốn sách "Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đột phá để phát triển kinh tế tư nhân - Hỏi và đáp" vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà còn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trước những yêu cầu của thực tiễn, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân được xem là dấu mốc quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế của Đảng ta khi lần đầu khẳng định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.

Trong bối cảnh đó, cuốn sách Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đột phá để phát triển kinh tế tư nhân - Hỏi và đáp do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản đã trở thành một tài liệu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, đông đảo bạn đọc hiểu rõ hơn những chủ trương mới của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Nội dung cuốn sách phản ánh tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Nghị quyết số 68-NQ/TW thông qua hệ thống 97 câu hỏi được chia thành 3 phần: Nhận thức chung về kinh tế tư nhân; Nội dung cốt lõi và tư duy đột phá trong Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, cuốn sách dành dung lượng đáng kể (50 câu hỏi) liên quan đến những nội dung cốt lõi về tư duy đổi mới của Nghị quyết, cũng như hệ thống giải pháp nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, đưa đến cho độc giả cái nhìn đa chiều về một trong bốn nghị quyết đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thay vì trình bày nặng tính lý luận hay sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó tiếp cận, nhóm biên soạn (Nguyễn Thái Bình chủ biên) lựa chọn hình thức hỏi-đáp với những câu hỏi ngắn, trực diện vào các vấn đề mà xã hội quan tâm như: Kinh tế tư nhân là gì, Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Vì sao Nghị quyết 68 được coi là bước đột phá về tư duy, Những cơ chế, chính sách mới nào sẽ mở đường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển...

Cách trình bày này giúp người đọc dễ theo dõi, dễ tra cứu và dễ nắm bắt nội dung, đặc biệt phù hợp với cán bộ cơ sở, doanh nghiệp, doanh nhân, sinh viên và đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Trong cuốn sách, bạn đọc còn tìm thấy thông tin về những cơ chế và chính sách mới nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Từ cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền tài sản, hỗ trợ tín dụng, phát triển thị trường vốn đến khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…, tất cả đều được trình bày mạch lạc và dễ hiểu. Qua đó, bạn đọc có thể thấy rõ tinh thần đồng hành, kiến tạo phát triển của Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong kỷ nguyên mới.

Những phân tích về cơ hội, thách thức, yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh hay tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu đều mang tính thực tiễn cao, giúp cuốn sách có giá trị tham khảo thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Với dung lượng vừa phải nhưng hàm chứa đầy đủ thông tin về một nghị quyết quan trọng, cuốn sách không chỉ là tài liệu phục vụ học tập, quán triệt nghị quyết mà còn là cẩm nang hữu ích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bức tranh phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay. Đồng thời, cuốn sách góp phần khơi dậy niềm tin, khát vọng và động lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân - lực lượng đang được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

