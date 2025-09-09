Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị

Trong giai đoạn 2020 - 2025, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái của Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực và được sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, UBND thành phố Huế và các đối tác phát triển. Các xã miền núi A Lưới 1,2,3,4,5 và Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre được xác định là trung tâm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đặc trưng miền núi với thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, các giá trị văn hóa phi vật thể.

Bên cạnh những mặt tích cực, du lịch sinh thái, cộng đồng ở các địa phương vẫn còn những khó khăn, trong đó, nguồn lực đầu tư cho du lịch còn ở mức khiêm tốn, chưa đủ để tạo đột phá và vẫn cần xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn, bền vững hơn. Chất lượng dịch vụ du lịch chưa đồng đều, còn thiếu đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ, giao tiếp và ngoại ngữ. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn, còn thiếu tính đặc trưng và chiều sâu văn hóa…

Khách trải nghiệm du lịch cộng đồng gắn với hoạt động của người dân các xã ở A Lưới

Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch và các đại biểu đề xuất cần có những giải pháp tổng thể về cơ chế chính sách, về phát triển hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và công tác xúc tiến, quảng bá. Đặc biệt là ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các khu vực có tiềm năng nổi bật, các điểm suối thác, sinh thái, các làng bản văn hóa truyền thống… nhằm hình thành các điểm trải nghiệm đặc sắc…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, những năm qua, TP. Huế, các địa phương và ngành du lịch đã quan tâm, triển khai các chính sách phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng. Tuy nhiên, để các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng phát triển bền vững hơn, cần sự hợp lực của các bên liên quan, vai trò của các doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch. Tất cả phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, không chỉ họp bàn, nghiên cứu mà cần bắt tay triển khai xây dựng sản phẩm cụ thể, phù hợp để sớm đưa vào vận hành thực tế. Sản phẩm du lịch phải phát huy được bản sắc của địa phương, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo được yếu tố bảo vệ môi trường.