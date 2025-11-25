Ngày 26/11, Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự án luật

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp ngày 24/11/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành biểu quyết thông qua 4 Luật gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Tiếp đó, Quôc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ 28 của Quốc hội, trong phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Trong phiên họp chiều cùng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, có 11 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau: Giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy; nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy; cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy; trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; trách nhiệm của người cai nghiện ma túy; hình thức cai nghiện ma túy; thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy; áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; hoãn, miễn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; thi hành quyết định đưa đến cơ sở cai nghiện ma túy; cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân; quyền và nghĩa vụ của cơ sở cai nghiện ma túy; các hành vi bị nghiêm cấm…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.