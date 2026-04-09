  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 16/04/2026 18:48

Thông báo về thay đổi chức danh lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

HNN.VN - Kể từ ngày 14/4/2026, các chức danh lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế thay đổi như sau:

Tuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế sẻ chia với hoàn cảnh yếu thếTuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử dốc Ba TrụcBáo và Phát thanh, Truyền hình Huế tăng cường hợp tác tuyên truyền với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc

 Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng đội ngũ chủ chốt họp bàn về lô gô đơn vị

-Căn cứ Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành phố;

- Căn cứ Quy định số 408-QĐ/TU ngày 06/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế;

- Căn cứ các Quyết định số 413-QĐ/TU, 414-QĐ/TU, 415-QĐ/TU, 416-QĐ/TU ngày 14/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc thay đổi chức danh;

1.Ban Biên tập đổi thành Ban Giám đốc.

2. Thay đổi chức danh Tổng Biên tập thành Giám đốc đối với đồng chí Hoàng Đăng Khoa.

3. Thay đổi chức danh Phó Tổng Biên tập thành Phó Giám đốc đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Nam, Trương Diên Thống, Hoàng Thị Phương Huệ.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài thành phố được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

VP
 Từ khóa:
Báo và Phát thanhTruyền hình Huếthay đổitên gọichức danh
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thay đổi tổ hợp xét tuyển: Cần lộ trình để học sinh chủ động

Kỳ tuyển sinh năm 2026 ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể trong phương thức xét tuyển của nhiều trường đại học. Một số trường dừng hoặc điều chỉnh các tổ hợp xét tuyển quen thuộc, đồng thời bổ sung tổ hợp mới. Những thay đổi này đang tác động trực tiếp đến định hướng lựa chọn môn học của học sinh ở bậc trung học phổ thông (THPT).

Thay đổi tổ hợp xét tuyển Cần lộ trình để học sinh chủ động
Dự phòng hen khi thời tiết thay đổi

Thời tiết chuyển mùa, thay đổi là điều kiện để bệnh hen (hay còn gọi hen phế quản, hay hen suyễn) tái phát. Để bảo vệ sức khỏe, việc hiểu rõ cách phòng bệnh và kiểm soát bệnh hen là vô cùng quan trọng.

Dự phòng hen khi thời tiết thay đổi
Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 có nhiều thay đổi

Thị trường du lịch dịp kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026 bắt đầu “nóng” lên từ đầu tháng 3. Khác với những năm trước, du khách có xu hướng đặt phòng sớm và ưu tiên các tour gần, thay vì lựa chọn các chuyến đi trải nghiệm những điểm đến xa.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30 4 có nhiều thay đổi
Thay đổi thói quen phân loại rác

Sau thời gian thí điểm mô hình “đặt cọc - hoàn trả” (Deposit Return System - DRS) trên địa bàn thành phố Huế, nhiều sinh viên và người dân đã bắt đầu thay đổi thói quen xử lý rác thải, mở ra hy vọng cho việc hình thành thói quen phân loại rác bền vững.

Thay đổi thói quen phân loại rác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top