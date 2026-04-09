Thông báo về thay đổi chức danh lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng đội ngũ chủ chốt họp bàn về lô gô đơn vị

-Căn cứ Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành phố;

- Căn cứ Quy định số 408-QĐ/TU ngày 06/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế;

- Căn cứ các Quyết định số 413-QĐ/TU, 414-QĐ/TU, 415-QĐ/TU, 416-QĐ/TU ngày 14/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc thay đổi chức danh;

Theo đó, kể từ ngày 14/4/2026, các chức danh lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế thay đổi như sau:

1.Ban Biên tập đổi thành Ban Giám đốc.

2. Thay đổi chức danh Tổng Biên tập thành Giám đốc đối với đồng chí Hoàng Đăng Khoa.

3. Thay đổi chức danh Phó Tổng Biên tập thành Phó Giám đốc đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Nam, Trương Diên Thống, Hoàng Thị Phương Huệ.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài thành phố được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.