Dự phòng hen khi thời tiết thay đổi

Nguyên nhân gây hen

Hen là bệnh mạn tính của phế quản. Bệnh gây sưng phù và tạo ra nhiều đờm làm tắc nghẽn luồng khí thở khiến bệnh nhân khó thở, thở khò khè, ho kéo dài từng cơn, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn, virus hợp bào hô hấp (cúm), nấm, nấm mốc; di truyền; tiếp xúc nhiều với môi trường không khí ô nhiễm, khói củi bếp, khói thuốc lá, các tác nhân gây dị ứng lông chó, lông mèo…; bị nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phế quản phổi, viêm xoang, viêm tiểu phế quản...; thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại.

Thời tiết lạnh tác động tiêu cực đến hen bởi phế quản được phủ bởi một lớp mỏng chất lỏng, khi hít thở quá nhiều không khí lạnh khô, lớp chất lỏng này sẽ bốc hơi nhanh và không kịp tái tạo. Phế quản khi quá khô sẽ dễ bị kích ứng và sưng lên, làm trầm trọng hơn các triệu chứng hen.

Phế quản cũng được bảo vệ bằng một lớp chất nhầy. Lớp chất nhầy này sẽ giữ lại bụi bẩn và các phân tử có hại cho cơ thể. Khi thời tiết lạnh, cơ thể sẽ sản sinh nhiều chất nhầy hơn. Tuy nhiên, chất nhầy cũng đặc và dính. Chất nhầy trong mũi và họng quá nhiều sẽ dễ gây ra các triệu chứng giống cảm lạnh. Với phế quản, chất nhầy đặc và nhiều sẽ gây thở khò khè.

Dự phòng hen tái phát

Các hoạt động gắng sức quá mức là yếu tố khởi phát cơn hen đối với một số người. Khi vận động mạnh thì nhu cầu oxy tăng lên, khiến bệnh nhân phải thở nhanh, luồng khí ra vào phế quản nhanh và mạnh hơn, ít được làm ẩm và làm ấm hơn sẽ gây kích ứng các tiểu phế quản gây cơn hen. Nên làm việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý

Hạn chế tiếp xúc với các nguyên nhân gây dị ứng. Ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh hen, tỷ lệ dị ứng với vật nuôi lên tới 30%. Vậy nên, người mắc bệnh hen cần cân nhắc thật kỹ việc có nên nuôi thú cưng không. Không nên tập thể dục ở môi trường ô nhiễm vì cơn hen có điều kiện phát triển. Những người dị ứng với phấn hoa thì nên hạn chế ra ngoài trong thời điểm phấn hoa rụng, hoặc nếu có ra ngoài thì nên sử dụng các loại khẩu trang chuyên dụng.

Việc giữ nhà cửa luôn luôn sạch sẽ giúp loại bỏ đi những nhân tố như bụi bẩn, phấn hoa, các loại lông chó mèo ra khỏi ngôi nhà. Nếu có điều kiện bạn nên sử dụng thêm bộ lọc không khí để làm sạch các tác nhân gây bệnh hen. Sử dụng máy tăng cường độ ẩm để làm tăng độ ẩm trong không khí cũng như giảm thiểu tình trạng mắc bệnh hen.

Cùng với đó, những người có nguy cơ cao cũng cần tiêm phòng cúm. Chính cảm cúm cũng là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ nhập viện của những người mắc bệnh hen tăng lên. Để phòng cảm cúm, người bệnh có thể tiêm phòng cảm cúm hàng năm. Bên cạnh đó, nếu có thể thì tiêm thêm vắc-xin ngăn ngừa phế cầu khuẩn.

Bệnh hen có thể trở nên nặng và nghiêm trọng hơn nếu như người đó bị béo phì. Vậy nên, giảm cân, ăn kiêng cũng như tập thể dục đều đặn sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn rất nhiều. Ăn uống đảm bảo đủ dinh dưỡng, uống đủ nước. Tập thể dục không chỉ tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể mà nó còn có tác dụng tuyệt vời trong việc ngừa hen tái phát. Giúp cho sức đề kháng của cơ thể tăng lên đáng kể. Mỗi ngày một người nên vận động ít nhất là 15 phút.

Những người có khả năng mắc hen cao, cần phải trang bị sẵn thuốc dự phòng. Khi có các cơn hen xảy ra thì có thuốc để sử dụng ngay được. Những người có nguy cơ tái phát hen cao cần dùng thuốc dự phòng để ngăn ngừa cơn hen xảy ra. Các loại thuốc thông thường dùng để phòng ngừa bệnh hen như: Thuốc hít corticosteroids, thuốc kháng leukotriene, thuốc giãn phế quản…