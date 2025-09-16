Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói lan rộng tại hơn 15 điểm nóng toàn cầu

Người tị nạn tại Tawila, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/11, hai cơ quan lương thực của Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ hàng triệu người trên thế giới rơi vào nạn đói, trong bối cảnh nguồn tài trợ nhân đạo sụt giảm mạnh đang khiến tình hình vốn đã nghiêm trọng tại nhiều khu vực càng trở nên tồi tệ hơn.

Trong báo cáo chung công bố cùng ngày, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết xung đột và bạo lực là nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại hầu hết các quốc gia có nguy cơ cao.

Theo báo cáo, Haiti, Mali, Palestine, Nam Sudan, Sudan và Yemen là những điểm nóng nghiêm trọng nhất, nơi người dân “đang đối mặt nguy cơ nạn đói thảm khốc cận kề.”

Nhóm các quốc gia được xếp vào diện “rất đáng lo ngại” gồm Afghanistan, Cộng hòa dân chủ Congo, Myanmar, Nigeria, Somalia và Syria, trong khi Burkina Faso, Chad, Kenya...nằm trong danh sách cảnh báo.

Báo cáo nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính nhân đạo đang ở mức báo động, khi đến cuối tháng 10 chỉ có 10,5 tỷ USD được giải ngân so với 29 tỷ USD cần thiết để hỗ trợ những nhóm dân cư dễ tổn thương nhất.

Việc cắt giảm viện trợ buộc WFP phải thu hẹp chương trình hỗ trợ lương thực cho người tị nạn và người di dời, thậm chí tạm ngừng chương trình bữa ăn học đường tại một số quốc gia.

FAO cảnh báo rằng các nỗ lực bảo vệ sinh kế nông nghiệp - yếu tố then chốt giúp ổn định sản xuất lương thực và ngăn chặn khủng hoảng tái diễn - cũng đang bị đe dọa.

Cơ quan này kêu gọi khẩn cấp cung cấp nguồn giống, dịch vụ thú y và hỗ trợ vật nuôi trước khi mùa vụ mới bắt đầu hoặc những cú sốc mới xảy ra.

Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh “ngăn chặn nạn đói không chỉ là nghĩa vụ đạo đức, mà còn là khoản đầu tư khôn ngoan cho hòa bình và ổn định lâu dài,” đồng thời khẳng định “hòa bình là điều kiện tiên quyết cho an ninh lương thực và quyền tiếp cận thực phẩm là quyền cơ bản của con người.”

Giám đốc Điều hành WFP Cindy McCain cảnh báo: “Chúng ta đang đứng bên bờ vực của một thảm họa đe dọa gây ra nạn đói hàng loạt tại nhiều quốc gia, song thực tế hoàn toàn có thể ngăn chặn. Nếu không hành động, thế giới sẽ phải đối mặt với thêm bất ổn, di cư và xung đột”./.