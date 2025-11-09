Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 diễn ra chiều 8/11 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ - Ảnh: VGP/QP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Mở đầu họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết: Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 10/2025 thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhận định, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường và có nhiều thách thức lớn: (1) Hoa Kỳ có xu hướng giảm mức thuế đối ứng, tăng thỏa thuận với các nước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất định; (2) Nhiều quốc gia, khu vực tiếp tục giảm lãi suất điều hành, hỗ trợ tăng trưởng nhưng tính bền vững tài chính toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro; (3) Rủi ro tại các thị trường tài chính, tiền tệ gia tăng; (4) Cạnh tranh chiến lược diễn biến phức tạp, kéo theo sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và sự thay đổi của các quy tắc kinh tế toàn cầu.

Ở trong nước, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 13, 14, kỳ Họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, chúng ta đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KTXH năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xử lý quyết liệt các dự án tồn đọng, kéo dài và gỡ thẻ vàng IUU; phòng, chống khắc phục hậu quả của nhiều cơn bão, lũ lụt liên tiếp…

Phiên họp thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng DN và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình KTXH tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, nổi bật là:

(1) Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%.

- Thu NSNN 10 tháng đạt 2,18 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán và tăng 28,5% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất khoảng 217,3 nghìn tỷ đồng (bằng khoảng 10% tổng số thu NSNN).

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu10 tháng đạt trên 762,4 tỷ USD, tăng 17,4%; xuất siêu gần 19,6 tỷ USD.

- Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tốt; khu vực nông nghiệp duy trì ổn định dù nhiều địa phương bị bão lũ; sản xuất công nghiệp tăng 9,2% (cùng kỳ tăng 8,3%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% (cùng kỳ tăng 8,8%).

(2) Tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025; chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025.

(3) Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Trong 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 491 nghìn tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch. Tổng vốn FDI đăng ký tăng 15,6% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tăng 8,8%.

(4) Phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng có 266.000 DN đăng ký thành lập mới và trở lại hoạt động, tăng 26,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI sản xuất) tháng 10 tăng lên 54,5 điểm (so với 50,4 điểm tháng 9).

(5) Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 10 tháng thu hút 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5%.

(6) Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

(7) Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,1%. Từ đầu năm đã hỗ trợ 12.300 tấn gạo cứu đói giáp hạt và khắc phục thiên tai; xuất cấp 4.244 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ kịp thời các địa phương. Nhiều địa phương làm tốt xây dựng nhà ở xã hội như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bình Dương… (đến nay cả nước đang triển khai 648.000 căn, đã hoàn thành trên 127.000 căn)

(8) Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

(9) Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; nâng cấp quan hệ với Anh lên đối tác chiến lược toàn diện; các hoạt động ở ASEAN, APEC mang lại nhiều kết quả tích cực.

(10) Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng cao; có 16 địa phương tăng trưởng GRDP 9 tháng từ 8% trở lên (trong đó 6 địa phương tăng trên 10% là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bắc Ninh).

* Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức: (1) Sức ép lạm phát, tỉ giá, lãi suất còn lớn; (2) Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số DN ngừng hoạt động còn lớn (trên 190.000); (3) Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ; (4) Thiên tai, bão lũ, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40 nghìn tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025); (5) Giá vàng, giá BĐS vẫn ở mức cao…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới, cần tiếp tục nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiên quyết không lùi bước, không bi quan trước khó khăn; không chủ quan trước thuận lợi; kiên định mục tiêu đề ra.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 199-KL/TW của Trung ương ngày 10/10/2025 về KTXH năm 2025 – 2026, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, trong đó tập trung:

(1) Chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Thi đua toàn quốc; tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ, công việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

(2) Tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững

- Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng và các chính sách khác.

- Tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm hài hoà, hợp lý giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài; Duy trì tỷ giá, lãi suất hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; Tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; Kiểm soát chặt chẽ tín dụng, không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống.

- Đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn FDI, đầu tư tư nhân; tận dụng dư địa nơ công, nợ Chính phủ thấp để huy động vốn cho đầu tư phát triển.

(3) Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới

- Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân.

- Phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp Lễ, Tết.

- Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm; thúc đẩy đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định FTA với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025. Triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp Hiệp định FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) vừa ký tại Malaysia.

(4) Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị trong tháng 11 để ban hành các Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

(5) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KHCN đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế sáng tạo; nâng cao khả năng cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế; phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, công nghiệp phụ trợ.

(6) Triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

(7) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

(8) Tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

(9) Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026. Tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới vào sáng ngày 09/11/2025.

(10) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

(11) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia.

(12) Tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương./.