Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ I

UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân (thứ ba, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: H. Phúc)

Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; từ đó, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp quan trọng thời gian tới, với quyết tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới, trong đó hàng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn,…), phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà MTTQVN và các tầng lớp nhân dân xã Phú Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQVN xã Phú Lộc cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với các nội dung thiết thực; trong đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng…

Đại hội đã hiệp thương cử 57 ủy viên Ủy ban MTTQVN xã Phú Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trần Văn Nam được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phú Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

*Cùng ngày, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đan Điền lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ông Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP. Huế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Huế dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội (Ảnh: Anh Phong)

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện hoạt động công tác của MTTQVN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029; xác định phương hướng, chỉ tiêu, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQVN xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 cụ thể, thiết thực. Đó là, quyết tâm thực hiện thắng lợi 13 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình trọng điểm với mục tiêu: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tận dụng những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực góp phần xây dựng xã Đan Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Huế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Huế nhấn mạnh: MTTQ VN xã Đan Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.