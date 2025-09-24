Bà Lê Thị Hoa Đào được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phong Phú

Ra mắt BCH Ủy ban MTTQVN phường Phong Phú khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ qua, MTTQVN phường đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức tập hợp Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Công tác an sinh xã hội được chú trọng: Phường đã vận động xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 9 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” thu được hơn 78 triệu đồng. Ngoài ra, phường hỗ trợ xây dựng thêm 2 nhà Đại đoàn kết, 1 nhà bằng quỹ tình thương gia đình (FCF), sửa chữa 3 nhà với tổng số tiền 95 triệu đồng.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục phát huy hiệu quả với sự tham gia của toàn bộ 25 tổ dân phố. Phường đã xây dựng 5 tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” và đang khảo sát xây dựng thêm các tuyến trọng điểm.

Hạ tầng văn hóa - thể thao được quan tâm phát triển: toàn phường có 25 nhà sinh hoạt cộng đồng, 15 sân bóng chuyền, 2 sân bóng, 2 sân cầu lông, 4 điểm thể dục ngoài trời, 1 hồ bơi, cùng các điểm dạy võ và tập gym phục vụ nhân dân.

Chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao. Tổ chức bộ máy Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được củng cố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp quần chúng hướng về cơ sở. Mặt trận các cấp phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tích cực góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và gần dân.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Huế Lê Ngọc Thanh biểu dương những kết quả của Mặt trận phường Phong Phú, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển; trong đó bám sát 6 chương trình trọng điểm và 10 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 57 Ủy viên trong BCH Ủy ban MTTQVN phường khóa I, nhiệm kỳ mới. Bà Lê Thị Hoa Đào được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2025-2030.