Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Cựu khóa I

HNN.VN - Sáng 22/9, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường An Cựu diễn ra phiên chính thức.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế -  Nguyễn Thị Ái Vân (thứ 3 bên phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

Đại hội đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; từ đó, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp quan trọng thời gian tới, với quyết tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế - Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định: MTTQ Việt Nam phường An Cựu cần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới công tác tuyên truyền; tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh các phong trào thi đua; hướng mạnh về cơ sở; đổi mới công tác phản biện, giám sát; chủ động, sáng tạo; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất.

Ông Nguyễn Quang Cườm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Chánh Văn phòng HĐND, UBND phường được hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường An Cựu khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin, ảnh: Minh Khuê
