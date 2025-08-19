Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Long lần thứ I

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tặng hoa chúc mừng đại hội

Tham dự có ông Hoàng Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; ông Hoàng Phước Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Long; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể và 125 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của phường.

Các đại biểu đã thảo luận, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ phường nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động cho giai đoạn 2025 - 2030. Đại hội hiệp thương bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa I với 68 thành viên, bầu chủ tịch, 4 phó chủ tịch và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP. Huế lần thứ XI.

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ phường Kim Long đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 200 triệu đồng/năm; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 15 - 20 nhà “Đại đoàn kết”; triển khai 30 mô hình sinh kế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm, hỗ trợ dịp lễ, tết. Phường cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo (đối với hộ đủ điều kiện thoát nghèo).

MTTQ phường phấn đấu hàng năm có 100% khu dân cư duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng ít nhất một tuyến phố “xanh - sạch - sáng - văn minh - an toàn”, đổi mới nội dung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, tiến tới xây dựng phòng họp không giấy tờ; mỗi năm giới thiệu từ 10-15 đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các mục tiêu đã đề ra, thể hiện quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng phường Kim Long phát triển bền vững trong giai đoạn mới.