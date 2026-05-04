Tìm thấy nữ hành khách rời tàu rồi mất tích trên đèo Hải Vân

Các lực lượng phối hợp tìm thấy chị T. sau đó hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần và giúp chị T. đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: Công an xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 8/5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế), nữ hành khách Bùi Thị T. (sinh năm 2001, quê ở tỉnh Phú Thọ) đã đoàn tụ với người thân sau thời gian mất liên lạc.

Trước đó, trưa 6/5, tàu SE10 chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội dừng tránh tàu tại ga Hải Vân Bắc. Trong lúc tàu dừng, nữ hành khách trên bất ngờ rời tàu. Khi tàu đến gần ga Lăng Cô, người thân mới phát hiện hành khách này không còn trên tàu nên báo cho tổ tàu. Theo gia đình, người phụ nữ có dấu hiệu bất ổn tâm lý.

Tổ tàu lập tức liên hệ với cơ quan chức năng và hướng dẫn người thân của chị T. quay lại ga Hải Vân Bắc. Cuộc tìm kiếm khẩn cấp nữ hành khách được triển khai với sự tham gia của các lực lượng công an, biên phòng và công nhân đường sắt.

Các lực lượng chia nhau tìm kiếm tại những khu vực bụi rậm, khe đá và các lối mòn quanh ga. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, sau nhiều giờ tung tích của chị T. vẫn chưa được xác định.

Bước ngoặt cuộc tìm kiếm xuất hiện khi đến sáng 7/5, nhân viên tuần đường phát hiện bóng dáng người nữ lạ tại khu vực ga Hải Vân Bắc. Ngay lập tức, lực lượng chức năng sử dụng flycam để rà soát các khu vực rừng núi, phối hợp tuần tra và kiểm soát mọi lối đi, khe đá.

Đến chiều cùng ngày, chị T. được tìm thấy trong tình trạng đói và mệt. Chị T. được đưa về nơi an toàn và được nhân viên đường sắt, công an chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế.

Sự phối hợp tích cực, kịp thời của các lực lượng chức năng đã giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho chị trước khi đoàn tụ cùng gia đình.