Lộc An: Các lực lượng phối hợp tìm được cháu bé 5 tuổi đi lạc

HNN.VN - Sáng 30/3, ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, các lực lượng tại địa phương đã phối hợp tìm kiếm được cháu bé đi lạc ở khu đồi cách nhà hàng xóm khoảng 500m.

 Các lực lượng bàn giao cháu P. cho gia đình (Ảnh: UBND xã Lộc An)

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29/3, cháu L.G.P (sinh năm 2021), trú tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc An chạy sang nhà hàng xóm chơi. Thấy chó sủa, cháu P. sợ, chạy lên khu đồi gần nhà hàng xóm. Gia đình phát hiện cháu mất tích liền thông báo để bà con hàng xóm đi tìm và đồng thời thông báo rộng rãi để nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng.

Được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và bà con nhân dân đã tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm cháu P.

Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực và phán đoán chính xác, đến khoảng 1 giờ 5 phút ngày 30/3 đã tìm thấy cháu ở khu đồi sau nhà hàng xóm, cách khoảng 500m.

Theo lãnh đạo địa phương, khi tìm được, cháu có chút hoảng loạn nhưng tình trạng sức khỏe trước mắt bình thường, không bị thương. Lực lượng công an, quân sự xã Lộc An đã bàn giao cháu lại cho gia đình ngay sau đó.

MINH TÂM
Toàn quốc tìm kiếm, quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; đại diện các bộ, ngành, địa phương.

Khoảng 70.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua

Nhân Ngày Quốc tế Người di cư (18/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres phát đi thông điệp cảnh báo về tình trạng mất an toàn ngày càng nghiêm trọng trên các tuyến di cư toàn cầu, đồng thời cho biết khoảng 70.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua.

Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 3/12, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn 1 hập kỷ sau khi chiếc máy bay này mất tích.

