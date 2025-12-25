Lộc An: Các lực lượng phối hợp tìm được cháu bé 5 tuổi đi lạc

Các lực lượng bàn giao cháu P. cho gia đình (Ảnh: UBND xã Lộc An)

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29/3, cháu L.G.P (sinh năm 2021), trú tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc An chạy sang nhà hàng xóm chơi. Thấy chó sủa, cháu P. sợ, chạy lên khu đồi gần nhà hàng xóm. Gia đình phát hiện cháu mất tích liền thông báo để bà con hàng xóm đi tìm và đồng thời thông báo rộng rãi để nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng.

Được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và bà con nhân dân đã tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm cháu P.

Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực và phán đoán chính xác, đến khoảng 1 giờ 5 phút ngày 30/3 đã tìm thấy cháu ở khu đồi sau nhà hàng xóm, cách khoảng 500m.

Theo lãnh đạo địa phương, khi tìm được, cháu có chút hoảng loạn nhưng tình trạng sức khỏe trước mắt bình thường, không bị thương. Lực lượng công an, quân sự xã Lộc An đã bàn giao cháu lại cho gia đình ngay sau đó.