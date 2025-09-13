  • Huế ngày nay Online
Tìm thấy cháu bé ở Hà Tĩnh bỏ nhà đến Huế

HNN.VN - Ngày 13/9, Công an TP. Huế cho biết, Công an phường Vỹ Dạ vừa phối hợp tìm kiếm thành công một cháu bé quê ở tỉnh Hà Tĩnh bỏ nhà đến TP. Huế.

Người thân đến đón cháu H. tại trụ sở Công an phường Vỹ Dạ ngày 13/9 

Trước đó, ngày 12/9, Công an phường Vỹ Dạ nhận được điện thoại của Công an xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tĩnh) về việc có cháu Đ.P.G.H. (SN 2011, hộ khẩu thường trú tại thôn Cây Thị, xã Sơn Tây) bỏ nhà đi khỏi địa phương từ khoảng 7h sáng cùng ngày. Công an xã Sơn Tây cung cấp thông tin định vị cho thấy cháu H. ở gần khu vực Trường Tiểu học Phú Lưu (phường Vỹ Dạ).

Ban chỉ huy Công an phường Vỹ Dạ cử lực lượng tiến hành xác minh, kiểm tra các nguồn thông tin. Đến 19h45 ngày 12/9, lực lượng Công an phường phát hiện cháu trai có đặc điểm nhận dạng như Công an xã Sơn Tây cung cấp ở gần số nhà 7/18 Ưng Bình, phường Vỹ Dạ.

Qua tiến hành xác minh, trao đổi thông tin với gia đình và Công an xã Sơn Tây, cháu H. đã được Công an phường Vỹ Dạ đưa về trụ sở chăm sóc tạm thời.

Đến 6h ngày 13/9, anh Đinh Công Lý (SN 1986) là bố ruột của cháu H. đã có mặt tại trụ sở Công an phường Vỹ Dạ đón cháu về.

Anh Đinh Công Lý đã viết thư cảm ơn tập thể Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vỹ Dạ nhanh chóng triển khai tìm kiếm cháu H. kịp thời. Khoảng 7h cùng ngày, anh Lý đã đưa cháu H. về Hà Tĩnh sum họp cùng gia đình.

