Khen thưởng người dân cùng 2 cảnh sát giao thông dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản

HNN.VN - Ngày 4/5, Công an TP. Huế tổ chức khen thưởng đột xuất người dân và 2 cán bộ cảnh sát giao thông có hành động dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực Công viên Phú Xuân (phường Phú Xuân).

Trước đó, vào khoảng 19h50 ngày 30/4, tại Công viên Phú Xuân, đối tượng Trương Ngọc Thuyên (sinh năm 1994, trú tại phường An Cựu) lợi dụng sơ hở của một nhóm sinh viên đang chụp ảnh, đã lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 13 của anh L.Đ.Q (SN 2006, trú phường Kim Trà).

Phát hiện sự việc, người dân đã tri hô khiến đối tượng bỏ chạy về hướng cầu Phú Xuân. Khi đối tượng chạy đến giữa cầu Phú Xuân, anh N.H.H (trú tại phường Hương An, là tài xế xe ôm công nghệ) đã dũng cảm áp sát, chặn hướng di chuyển và khống chế đối tượng. Đúng thời điểm này, Trung tá Trần Trọng Vinh, Phó Đội trưởng và Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đang trên đường đi làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp truy đuổi, khống chế đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1 điện thoại iPhone 13. Sau đó, đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Phú Xuân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh N.H.H và Trung tá Trần Trọng Vinh, Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến.

Việc khen thưởng kịp thời không chỉ là sự động viên đối với các cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay giữ gìn bình yên cuộc sống.

Minh Nguyên
