Người đàn ông đi lạc trên cao tốc được hỗ trợ đoàn tụ gia đình

HNN.VN - Ngày 11/9, Công an TP. Huế cho biết vừa phối hợp xác minh và hỗ trợ một trường hợp người dân đi lạc trên cao tốc trở về với gia đình.

Công an xã Hưng Lộc hỗ trợ anh Võ Nhân Hà liên lạc với gia đình 

Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 - Cục Cảnh sát giao thông phát hiện anh Võ Nhân Hà (sinh năm 1969, trú tại thôn Hòa Thịnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đi lạc tại khu vực Km100 cao tốc La Sơn - Túy Loan. Sau đó, đội tuần tra đã đưa anh Hà đến trụ sở Công an xã Hưng Lộc để phối hợp xác minh, hỗ trợ công dân.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hưng Lộc đã động viên, thăm hỏi, bố trí chỗ nghỉ ngơi cho anh Hà. Đồng thời, tổ chức xác minh nhân thân, liên hệ Công an xã Can Lộc và người nhà của anh Hà. Được biết, anh Hà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn và đã đi lạc khoảng 10 ngày nay, hiện không thể về nhà.

Với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", Công an xã Hưng Lộc đã tổ chức chăm sóc, ổn định tinh thần cho anh Hà và phối hợp Phòng CSGT Công an TP. Huế đón xe đưa anh trở về với gia đình.

