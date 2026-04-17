Giữ “mạch nguồn” hậu cần

Không gian làm việc của Đội Tài chính, Phòng Hậu cần Công an TP. Huế

Thích ứng trong tình hình mới

Một ngày giữa tháng 4, chúng tôi đến thăm Đội Tài chính, Phòng Hậu cần Công an TP. Huế. Trong căn phòng làm việc gọn gàng, những chồng hồ sơ, chứng từ được sắp xếp khoa học, không khí làm việc lặng lẽ nhưng khẩn trương. Theo chia sẻ của cán bộ đơn vị, trong bối cảnh ngân sách hàng năm mới chỉ đáp ứng khoảng 80 - 85% nhu cầu thực tế, công tác tài chính luôn đối mặt với áp lực lớn trong cân đối, phân bổ và sử dụng nguồn lực. Đơn vị đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp thiết thực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Khi mô hình tổ chức không còn công an cấp huyện, công tác hậu cần - tài chính đứng trước những yêu cầu mới. Khối lượng công việc gia tăng, đồng thời đặt ra sự chuyển dịch căn bản về vai trò và phương thức hoạt động. Đội Tài chính không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo tuyến dọc mà phải trực tiếp bám sát cơ sở, đồng hành cùng 40 công an xã, phường trong tổ chức thực hiện nghiệp vụ tài chính - kế toán.

Mỗi địa bàn có đặc thù riêng, từ khu vực đô thị đến vùng ven, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ đòi hỏi công tác hướng dẫn phải linh hoạt, sâu sát, “cầm tay chỉ việc”, vừa đúng quy định, vừa phù hợp thực tiễn. Đây là thử thách lớn đối với năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tài chính.

Có những thời điểm cán bộ tài chính phải làm việc đến khuya để rà soát số liệu, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Năm 2025, công tác quản lý đầu tư xây dựng được triển khai bài bản với 7 công trình chuyển tiếp và 1 công trình trọng điểm đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo quy định, không để xảy ra thất thoát, sai phạm. Đồng thời, hơn 40 hạng mục trụ sở công an cấp xã cũng được khảo sát, cải tạo, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới. Công an TP. Huế giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 100% và là một trong những đơn vị giải ngân sớm, dẫn đầu toàn lực lượng.

Năm 2025, Công an thành phố đã huy động hơn 217 tỷ đồng để đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cấp, sửa chữa phương tiện đường bộ, đường thủy. Đồng thời, phân bổ hơn 20 tỷ đồng kinh phí xăng dầu theo hướng ưu tiên, đáp ứng yêu cầu công tác.

Hậu phương thầm lặng

Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu cần, Công an TP. Huế cho biết: Từ sau Cách mạng tháng Tám, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, lực lượng tài chính công an tại Huế đã linh hoạt, sáng tạo, chắt chiu từng nguồn lực để bảo đảm hậu cần, góp phần vào những chiến công thầm lặng. Bước vào thời bình, công tác tài chính ngày càng được hiện đại hóa, chuyên nghiệp, quản lý hiệu quả nguồn kinh phí lớn và triển khai nhiều dự án trọng điểm.

Việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất cho công an xã, phường đã góp phần xây dựng lực lượng cơ sở ngày càng chính quy, hiện đại, gần dân. Tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí luôn được đề cao, thể hiện qua việc tiết giảm hơn 5,9 tỷ đồng ngân sách năm 2025.

Đằng sau những kết quả đó là sự tận tụy, âm thầm của đội ngũ cán bộ tài chính - những người không trực tiếp ở tuyến đầu nhưng luôn đồng hành trong từng nhiệm vụ, từng chiến công của lực lượng. Chính sự bền bỉ, trách nhiệm và liêm chính trong từng con số, từng kế hoạch đã tạo nên hậu phương vững chắc, góp phần để lực lượng công an TP. Huế ngày càng trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.