Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao giải Đặc biệt Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Huế lần thứ II

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; cùng dự có UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng.

Năm 2025, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, nhất là việc quán triệt các chủ trương lớn của Đảng, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp. Tổ chức được 105 lớp bồi dưỡng chuyên đề và gần 120 lớp lý luận chính trị hè, góp phần củng cố bản lĩnh cán bộ, đảng viên. Nhiều chương trình chính luận nghệ thuật, sự kiện quy mô lớn tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển.

Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, thực chất; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu đạt kết quả tích cực. Thành phố vinh dự có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể và 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; toàn thành phố đăng ký 1.812 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được tăng cường, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Huế lần thứ II

Về Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025, ban tổ chức đã nhận 1.322 tác phẩm tham gia; trong đó có 461 tác phẩm được tuyển chọn dự thi cấp thành phố. Sau sơ loại và rà soát bản quyền, 328 tác phẩm đủ điều kiện chấm với đa dạng loại hình. Kết quả, ban tổ chức lựa chọn 31 tác phẩm để trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 6 giải C, 11 giải Khuyến khích và 5 giải Triển vọng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng khen thưởng 5 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, triển khai và tham dự cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh năm 2026 là năm có vai trò quan trọng, yêu cầu toàn hệ thống chính trị đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tổ chức, vận hành. Công tác tuyên giáo và dân vận phải tiếp tục giữ vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ngành Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục chủ động nắm bắt, dự báo tư tưởng; định hướng dư luận kịp thời; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nghị quyết mới của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; làm tốt tham mưu cho công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với ông Văn Sinh

Về cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Phạm Đức Tiến yêu cầu chú trọng ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa nền tảng để chiếm lĩnh không gian mạng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ sớm, từ xa bằng luận cứ chặt chẽ, sắc bén. Đồng thời, coi cuộc thi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, mở rộng chủ đề, tăng tính chiến đấu, tính thuyết phục, chiều sâu lý luận; gắn kết quả cuộc thi với công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ.

Trước khi kết thúc hội nghị, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Huế lần thứ III-năm 2026; yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai sớm, bài bản, lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, phát triển thành phố.