Hơn 400 đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự đại hội có bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Thường trực LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã, phường...

Xây dựng các cơ sở hội vững mạnh

Đại hội với chủ đề “Phụ nữ thành phố Huế phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo hội nhập và phát triển; củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng thành phố Huế phát triển xanh - thông minh - giàu bản sắc".

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, xác định vấn đề và đối tượng ưu tiên, chọn những vấn đề hội viên quan tâm để tập trung chỉ đạo, hướng các hoạt động về cơ sở, vùng khó khăn... Các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Hội được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: Xây dựng tổ chức cuộc sống gia đình, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình điểm “gia đình 5 có, 3 sạch” được thực hiện sâu rộng, với 3.208 gia đình đạt chuẩn, vượt 129% chỉ tiêu.

Các hoạt động kết nối, huy động nguồn lực xã hội được tăng cường, tạo dấu ấn mạnh mẽ thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, hỗ trợ trẻ em, phụ nữ, gia đình khó khăn và bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Kết quả, đã nhận đỡ đầu 872 trẻ em với kinh phí gần 8,6 tỷ đồng; các cấp Hội hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 205 căn nhà cho phụ nữ nghèo với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng...

Công tác giảm nghèo được triển khai theo phương châm “đúng địa chỉ - rõ kết quả” đã giúp 1.794 hộ nghèo là hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Đại hội vinh dự nhận bức trướng do Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố Huế trao tặng

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Hội LHPN thành phố thể hiện quyết tâm của phụ nữ toàn thành phố trong việc chủ động thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số. Hội LHPN thành phố đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, tập trung một số nội dung quan trọng như: “Xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Phụ nữ Huế đồng hành chuyển đổi số - xây dựng thành phố xanh - thông minh - giàu bản sắc”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; cùng các khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội đồng hành phụ nữ nâng cao năng lực số; Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng... Tập trung hướng về cơ sở, vì cơ sở Ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Thường trực LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu: Hội LHPN thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội; tập trung hướng về cơ sở, vì cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động của tổ chức Hội. Tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số". Chú trọng tính hiệu quả, chuyển phong trào từ hình thức sang kết quả thực chất. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phụ nữ, trẻ em nữ gắn với 3 trọng điểm dân sinh quan trọng: An sinh gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. Các cấp Hội cần tiên phong đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho hội viên, phụ nữ; xây dựng, vận hành có hiệu quả "Bản đồ an sinh xã hội". Khai thác các ứng dụng số để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong mọi tình huống trên không gian mạng, hướng đến xây dựng mỗi trường sống an toàn...

Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Huế khóa XVII gồm 32 thành viên, bầu 10 thành viên tham gia Ban Thường vụ và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ 14. Bà Trần Thị Kim Loan, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố khóa XVI được Đại hội tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 -2030; bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.