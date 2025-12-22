Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để thảo luận các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô và ứng phó với thách thức trong khu vực và trên thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Theo Quy chế, Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất và các hội nghị của Ban để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường.

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ của các Phó Trưởng ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo.