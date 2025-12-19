Phát huy vai trò nòng cốt của tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn mới

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Thành ủy có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan.

Năm 2025 ghi dấu nhiều bước chuyển của đất nước và hệ thống chính trị, đồng thời là năm đầu tiên hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận các cấp. Đến nay, 100% bộ máy mới vận hành ổn định, tinh gọn, chuyên nghiệp, không để gián đoạn công tác tư tưởng, dân vận, nhất là tại cơ sở.

Công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt tham mưu chiến lược cho cấp ủy trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; củng cố niềm tin của Nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường; Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã xử lý lượng lớn thông tin xấu độc, tạo dòng thông tin tích cực trên không gian mạng; nhiều cuộc thi, phong trào sáng tạo nội dung thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Công tác dân vận chuyển mạnh từ “vận động” sang “lắng nghe - đồng hành - phục vụ Nhân dân”. Nhiều địa phương duy trì đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; vận hành hiệu quả kênh tiếp nhận phản ánh qua môi trường số, xử lý kịp thời vấn đề nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng. Phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa sâu rộng gắn với chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn; huy động Nhân dân tham gia chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường phục vụ các dự án trọng điểm.

Hội nghị thảo luận, chỉ rõ hạn chế, một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm; năng lực nắm bắt dư luận xã hội tại một số địa phương chưa theo kịp yêu cầu; chuyển đổi số thiếu đồng bộ; nhân lực kỹ thuật cho dân vận trên không gian mạng còn mỏng. Nhiều đại biểu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên giáo và dân vận trong năm 2026, năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, dự kiến tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới; khẳng định việc hoàn thành hàng trăm dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng là minh chứng cho nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân; sức mạnh, tiềm năng đang được khơi dậy mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu giữ vững định hướng chính trị; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; coi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn, là “lá chắn thép” bảo vệ chế độ; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, tạo dòng chủ lưu tích cực trên không gian mạng; lấy cái đẹp, cái đúng, niềm tin chân chính để đẩy lùi cái sai trái. Người đứng đầu Đảng yêu cầu nắm chắc dư luận; thực hiện phương châm “nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin”; lấy dân làm trung tâm, phát huy dân chủ, phản biện xã hội; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là người yếu thế.

Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành đi đầu trong chuyển đổi số; nâng cao năng lực dự báo chiến lược; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2026, toàn ngành phát động phong trào thi đua với tinh thần đổi mới - sáng tạo - tiên phong - gương mẫu, xây dựng đội ngũ cán bộ “bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, hiện đại”, góp phần đưa nghị quyết của Đảng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.