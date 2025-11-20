Vấn đề tuyển dụng giáo viên làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Tuyển dụng giáo viên là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. (Ảnh: TTXVN)

Nên trao quyền tuyển dụng, điều động giáo viên cho cấp xã hay giám đốc sở giáo dục và đào tạo là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường sáng nay, 20/11, khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại Điều 3 của dự thảo nghị quyết quy định: “Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thống nhất quản lý của Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.”

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, để có nhà trường tốt thì yếu tố quyết định đầu tiên là phải có đội ngũ giáo viên tốt, tâm huyết với nghề, yêu nghề, đặc biệt là phải coi trọng danh dự nghề nghiệp. Vì vậy, khâu quan trọng nhất trong tuyển dụng là thi tuyển, phải làm sao tạo được một sân chơi lớn để tất cả những người mong muốn trở thành giáo viên của các trường trong cùng một địa phương cùng có cơ hội để đua tài với nhau.

Ông Cường cho rằng nếu giao cho sở giáo dục và đào tạo đứng ra tổ chức một cuộc thi chung cho tất cả các trường cần tuyển giáo viên trên toàn tỉnh sẽ có một thước đo chung cho tất cả các ứng viên. Dựa vào kết quả tuyển dụng, các trường, các xã chỉ việc lựa chọn đủ số lượng giáo viên cần tuyển dựa trên điểm của từng ứng viên đăng ký từ cao xuống thấp. Giáo viên không trúng vào tuyển ở trường này có thể đăng ký sang trường khác bằng kết quả thi. Các trường thì sẽ có cơ hội lựa chọn được ứng viên tốt hơn và cơ hội trúng tuyển cho các ứng viên cũng sẽ cao hơn.

Quốc hội làm việc tại hội trường sáng nay, 20/11. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngược lại, nếu giao cho từng trường, từng xã tự tổ chức kỳ thi tuyển thì số lượng đề thi, số hội đồng thi sẽ nhân lên tương ứng. Điều đó không chỉ gây tốn kém, lãng phí mà điều lo ngại hơn là chất lượng đề thi giữa các trường không đồng đều, có thể dẫn đến chất lượng giáo viên không đều và không đảm bảo công bằng trong cạnh tranh, không tuyển được những ứng viên tốt nhất. Việc này cũng khiến ứng viên phải “chạy xô” giữa các trường.

“Do vậy, tôi đề nghị nên giao cho sở giáo dục đào tạo tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường trong toàn tỉnh sẽ hiệu quả, công bằng và giúp công tác lựa chọn được minh bạch hơn,” ông Cường nói.

Ông Cường cũng cho rằng việc giao quyền điều động giáo viên cho cấp sở là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh suy giảm số sinh và biến động di cư hiện nay. “Cần phải có một cơ chế đủ thẩm quyền để điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu mới khắc phục được tình trạng bất cập hiện nay, khi trên cùng một địa bàn nhưng trường thừa, trường thiếu mà không thể xử lý,” ông Cường phân tích.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đặng Hùng Thắng (đoàn Ninh Bình) bày tỏ nhất trí với việc trao quyền tuyển dụng và điều động giáo viên cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo. “Tuy nhiên, tôi đề nghị cần có những quy định cụ thể để đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển nhân sự giáo dục,” đại biểu Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho rằng cần lưu ý quy định về sự phối hợp giữa sở giáo dục đào tạo với chính quyền địa phương cấp xã - nơi có nhân sự giáo dục được điều động thuyên chuyển đi và nơi tiếp nhận nhân sự giáo dục điều động thuyên chuyển đến để tránh nguy cơ lạm dụng quyền, tiêu cực và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong khi đó, đại biểu Trịnh Thị Ngọc Diễm, đoàn Cần Thơ lại đề xuất giao thẩm quyền điều động, bố trí nhân sự cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng quan điểm này, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàm Đồng Nai) cho rằng việc giao sở giáo dục và đào tạo tổ chức tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ dẫn đến quy mô rất lớn, nguồn nhân lực của sở giáo dục và đào tạo khó có thể đáp ứng. Đại biểu Khánh dẫn chứng tại Đồng Nai, có 95 xã phường với hàng nghìn trường, quy mô tuyển dụng rất lớn.

Theo đó, ông Khánh lo ngại các sở sẽ phải uỷ quyền xuống cấp dưới với các quy trình thủ tục phức tạp. Bên cạnh đó, việc giám đốc sở giáo dục tuyển dụng nhưng quyền bổ nhiệm vị trí việc làm lại là cấp xã sẽ gây bất cập trong thủ tục.

Đại biểu Khánh kiến nghị trao quyền tuyển dụng cho cấp trường. Trường báo cáo xã bổ nhiệm sau khi có kết quả tuyển dụng. “Tôi đề nghị cần nghiên cứu rất kỹ điểm này, phải sát với thực tiễn,” đại biểu Đỗ Huy Khánh nói./.