Nhật Bản xác nhận bùng phát dịch cúm gia cầm tại Kyoto

Theo một tuyên bố được Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản cho biết, dịch bệnh bùng phát tại một trại nuôi gia cầm ở thành phố Kameoka, tỉnh Kyoto, nơi nuôi khoảng 280.000 con gà đẻ trứng.

Sau khi nhận được báo cáo ngày 23/12, chính quyền địa phương đã tiến hành xét nghiệm nhanh cúm gia cầm trên đàn gà của trang trại ngay trong ngày và cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm. Xét nghiệm di truyền được thực hiện vào ngày hôm nay đã xác nhận gà nuôi trong trang trại đã nhiễm virus cúm gia cầm có độc lực cao.

Theo các hướng dẫn hiện hành, tất cả gà tại trang trại sẽ bị tiêu hủy. Ngoài ra, các trang trại trong bán kính 3km bị cấm vận chuyển gà và trứng, các trang trại khác nằm trong bán kính từ 3 đến 10km không được phép vận chuyển các sản phẩm gia cầm ra khỏi khu vực.

Theo thông báo, các biện pháp khử trùng xung quanh trang trại đã được tăng cường để ngăn chặn virus cúm gia cầm lây lan. Một nhóm điều tra dịch tễ học đã được cử đến tỉnh Kyoto; các chuyên gia từ bộ sẽ được điều động nếu cần thiết.

Mùa cúm gia cầm ở Nhật Bản thường kéo dài từ mùa thu đến mùa xuân năm sau. Tám đợt bùng phát trước đó trong mùa này đã dẫn đến việc nhà chức trách tiến hành tiêu hủy gần 2,4 triệu con gà. Ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên được xác nhận tại tỉnh Hokkaido ở cực bắc vào ngày 22/10.