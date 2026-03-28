Tiếp thu, hoàn thiện giải pháp, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung đã được thảo luận, góp ý trước đó, thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc; đồng thời làm rõ thêm nhiều vấn đề trọng tâm, cốt lõi nhằm hoàn thiện các nghị quyết, chương trình hành động trong thời gian tới.

Hoàn thiện các chương trình trọng điểm theo hướng thiết thực, khả thi

Hội nghị Thành ủy lần thứ V trước đó đã nhận được 62 lượt ý kiến phát biểu từ các tổ thảo luận, tập trung vào 4 chương trình trọng điểm gồm: phát triển công nghiệp; phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với chương trình phát triển công nghiệp, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp dược liệu, thiết bị y tế; làm rõ các sản phẩm chủ lực; tăng cường giải pháp thu hút đầu tư, mở rộng thị trường thông qua hội nhập quốc tế. Các đại biểu đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối các khu, cụm công nghiệp; trong đó nhấn mạnh cần ưu tiên nguồn lực cho các tuyến kết nối trọng điểm nhằm tạo dòng chảy hàng hóa thông suốt.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá các ý kiến là xác đáng và đã tiếp thu, điều chỉnh phù hợp vào dự thảo nghị quyết; đồng thời làm rõ một số nội dung không đưa vào nghị quyết do đã có quy định cụ thể hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Ở chương trình phát triển đô thị, các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối, bến bãi, không gian cảnh quan, thoát nước, cũng như phát triển các điểm du lịch cộng đồng. Một số ý kiến đề xuất cần có cơ chế khai thác nguồn thu từ di sản để tái đầu tư, mở rộng không gian phát triển du lịch ra các khu vực lân cận.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu và cho biết sẽ rà soát, bổ sung hợp lý vào nghị quyết, đồng thời giao các cơ quan liên quan cụ thể hóa trong các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Đối với chương trình phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa hơn các nhiệm vụ, giải pháp theo từng lĩnh vực, tránh dàn trải, chung chung. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất sẽ tiếp tục hoàn thiện theo hướng cụ thể, sát thực tiễn, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá, đo lường hiệu quả triển khai.

Về chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều ý kiến góp ý liên quan đến tính khả thi của các chỉ tiêu, cơ chế thu hút nhân lực, chính sách đào tạo, cũng như đề xuất bổ sung các nội dung về nhà ở, môi trường làm việc cho đội ngũ chuyên gia, nhân tài. Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, điều chỉnh phù hợp, đồng thời nhấn mạnh sẽ cụ thể hóa trong các chương trình hành động để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng

Bên cạnh việc hoàn thiện các chương trình trọng điểm, hội nghị cũng tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.

Theo đánh giá chung, trong quý I, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thiện các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng trên hai con số

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,88%, là mức tăng tích cực, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các yếu tố tác động, đặc biệt là đối với các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp như du lịch, công nghiệp, xuất khẩu; đồng thời tăng cường kiểm soát giá cả, ổn định thị trường, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp để kích cầu.

Về nhiệm vụ quý II, các đại biểu cơ bản thống nhất với các giải pháp đã đề ra, đồng thời đề nghị bổ sung một số nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý tài sản công; tăng cường giải pháp tăng thu ngân sách; tháo gỡ khó khăn trong công tác giáo dục, nhất là việc tuyển dụng, bố trí giáo viên; nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị.

Đối với kịch bản tăng trưởng, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu phải có các giải pháp đột phá, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, khơi thông các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Một số ý kiến đề xuất nghiên cứu các mô hình hợp tác công - tư để phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ công; tăng cường phân cấp cho địa phương trong việc tạo quỹ đất, đấu giá đất, đầu tư hạ tầng; quan tâm hỗ trợ các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực ven biển, đầm phá.

Ban Thường vụ Thành ủy khẳng định, các ý kiến đóng góp đều sát thực tiễn, có giá trị, sẽ được tiếp thu, bổ sung vào nghị quyết, kết luận hội nghị; đồng thời giao các cơ quan liên quan tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.