Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ những khó khăn, mất mát mà Huế gánh chịu do mưa lũ

Cùng đi có các đồng chí UVTW Đảng: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu.

Về phía thành phố Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định.

Làm việc tại phường Thanh Thủy, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ, những ngày vừa qua, nhiều địa phương ở miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài; nước lũ dâng nhanh, sạt lở đất, ngập sâu trên diện rộng, giao thông bị chia cắt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thành phố Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở Thanh Thủy

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, dù đang bận công tác ở nước ngoài, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn dõi theo diễn biến mưa lũ, bày tỏ sự quan tâm, lo lắng, và đã có Thư thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới các đồng chí trong hệ thống chính trị, lực lượng tuyến đầu và đồng bào Nhân dân lời thăm hỏi ân cần, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại to lớn mà bà con phải gánh chịu.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà hỗ trợ Huế khắc phục mưa lũ

Đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân trong việc chủ động phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân đã không quản hiểm nguy, ngày đêm bám trụ các điểm xung yếu, hỗ trợ sơ tán dân, tiếp tế lương thực, thuốc men đến từng khu vực ngập sâu, bị chia cắt, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình sâu đậm của người Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho thành phố Huế nói riêng trong thời điểm địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, trong những ngày qua, với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố và các lực lượng chức năng, Huế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. “Đến nay, tình hình cơ bản đã được kiểm soát, nhưng đời sống người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nói.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo thành phố thẳm h ỏi hăm gia đình bà Vũ Thị Hồng Huế

Đồng chí Nguyễn Đình Trung khẳng định, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, không để người dân nào bị đói rét, thiếu nơi ở an toàn. Song song đó, Huế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đẩy nhanh các dự án di dời dân cư vùng sạt lở, đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai và phục hồi sản xuất sau lũ.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Huế khắc phục mưa lũ

“Chúng tôi coi sự quan tâm, chia sẻ của Trung ương, của đồng chí Thường trực Ban Bí thư hôm nay là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Huế sớm vượt qua khó khăn, phục hồi đời sống và tiếp tục phát triển”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng 20 suất quà đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại Thanh Thủy; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Huế khắc phục hậu quả thiên tai.