Lùi thời gian tổ chức Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025

Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 sẽ được lùi thời gian tổ chức vào ngày 10 - 12/12

Cụ thể, do tình hình mưa lũ những ngày qua, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức cũng như đảm bảo an toàn cho các đơn vị tham gia, ban tổ chức Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 đã quyết định lùi thời gian tổ chức sang ngày 10 - 12/12 thay cho kế hoạch ban đầu là 31/10 - 2/11.

Theo đại diện Sở Du lịch, dự báo của cơ quan chức năng, trong tháng 11 tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp. Do đó, việc lùi thời gian sang tháng 12 để đảm bảo công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và an toàn cho các đoàn, đơn vị trong và ngoài nước tham gia.

Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 có nhiều hoạt động đặc sắc: Tọa đàm - giao lưu văn hóa trà; triển lãm Trà Quốc tế; cuộc thi Teatender - pha chế trà hiện đại và nhiều hoạt động thú vị, với sự tham gia của các nghệ nhân, nhà trà, thương hiệu đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Cũng theo đại diện Sở Du lịch, do tình hình mưa lũ những ngày qua, thành phố Huế có khoảng 3.000 du khách quốc tế lưu trú lại Huế. Trước tình hình mưa lũ, ngành du lịch phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ một số du khách về sân bay quốc tế Phú Bài để kịp lịch trình các chuyến bay; bên cạnh đó, các đơn vị cũng linh hoạt phương án hỗ trợ du khách, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho du khách.