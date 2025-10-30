  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 30/10/2025 14:08

Lùi thời gian tổ chức Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025

HNN.VN - Sáng 30/10, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 sẽ được lùi thời gian tổ chức vào ngày 10 - 12/12 do ảnh hưởng của mưa lũ.

Khơi dậy sức sống mới cho ngành trà gắn với phát triển du lịch Điều chỉnh các tour du lịch trong điều kiện mưa lũRa mắt ứng dụng “Thuyết minh du lịch” - trải nghiệm di sản theo cách thông minh

  Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 sẽ được lùi thời gian tổ chức vào ngày 10 - 12/12 

Cụ thể, do tình hình mưa lũ những ngày qua, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức cũng như đảm bảo an toàn cho các đơn vị tham gia, ban tổ chức Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 đã quyết định lùi thời gian tổ chức sang ngày 10 - 12/12 thay cho kế hoạch ban đầu là 31/10 - 2/11.

Theo đại diện Sở Du lịch, dự báo của cơ quan chức năng, trong tháng 11 tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp. Do đó, việc lùi thời gian sang tháng 12 để đảm bảo công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và an toàn cho các đoàn, đơn vị trong và ngoài nước tham gia.

Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 có nhiều hoạt động đặc sắc: Tọa đàm - giao lưu văn hóa trà; triển lãm Trà Quốc tế; cuộc thi Teatender - pha chế trà hiện đại và nhiều hoạt động thú vị, với sự tham gia của các nghệ nhân, nhà trà, thương hiệu đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Cũng theo đại diện Sở Du lịch, do tình hình mưa lũ những ngày qua, thành phố Huế có khoảng 3.000 du khách quốc tế lưu trú lại Huế. Trước tình hình mưa lũ, ngành du lịch phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ một số du khách về sân bay quốc tế Phú Bài để kịp lịch trình các chuyến bay; bên cạnh đó, các đơn vị cũng linh hoạt phương án hỗ trợ du khách, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho du khách.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025lùi thời gianmưa lũdu lịch Huếđiều chỉnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nga gửi gần 30 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp giúp Huế

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sáng 30/10, gần 30 tấn hàng hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga đã được vận chuyển bằng chuyên cơ tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Nga gửi gần 30 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp giúp Huế
Đừng để đuối nước trong lũ do chủ quan

Những ngày qua, nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trong mưa lũ. Hầu hết các trường hợp đều bắt nguồn từ sự chủ quan, bất cẩn của người dân khi di chuyển tại các khu vực ngập sâu.

Đừng để đuối nước trong lũ do chủ quan

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top