Giao thông đình trệ do lũ, các chuyến bay đến Huế vẫn được duy trì

Thời tiết xấu nhưng máy bay vẫn duy trì hoạt động tại Cảng HKQT Phú Bài

Đường bộ đình trệ, nhiều tuyến ngừng hoạt động

Tại Bến xe phía nam TP. Huế vào sáng 30/10, hầu hết các tuyến xe đi các tỉnh phía Nam tạm dừng hoạt động do lượng hành khách giảm mạnh, vì đường sá ngập lũ. Riêng các chặng ngắn, Huế - Đà Nẵng chỉ có ba chuyến nhận lệnh được khai thác, song lượng khách rất ít. Nhiều nhà xe chặng ngắn liên tỉnh Huế - Đà Nẵng, Quy Nhơn, Khánh Hòa… phải hoãn hoặc cắt chuyến.

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Bến xe phía nam TP. Huế cho biết: “Từ đầu tuần đến nay, lượng khách giảm hơn 80% vì mưa lũ. Một số nhà xe xin tạm dừng hoạt động do không đủ chi phí nhiên liệu và nhân công. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo phương tiện đậu đỗ an toàn, đồng thời thông báo sớm lịch khởi hành khi thời tiết thuận lợi”.

Bến xe phía Bắc TP. Huế cũng trong tình trạng ngừng hoạt động hoàn toàn vì vắng khách. Nguyên nhân là do QL1 đoạn qua Huế - Quảng Trị bị ngập sâu, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều điểm trên tuyến, đặc biệt tại các phường Hương Trà, Phong Điền, Phong Thái… nước vẫn dâng cao, chia cắt cục bộ.

Lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường bộ đang túc trực 24/24h để cảnh báo, hướng dẫn xe tránh khu vực ngập. Các cơ quan chức năng đã huy động máy bơm, xe múc và phương tiện chuyên dụng để sớm khắc phục, thông tuyến.

Nhiều xe khách liên tỉnh nằm chờ ở Bến xe phía Nam TP. Huế do mưa lũ

Hàng không duy trì nhưng có điều chỉnh

Trái với tình hình đường bộ, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài vẫn duy trì hoạt động tương đối ổn định. Từ ngày 27 đến nay (30/10), sân bay đã khai thác khoảng 80 lượt chuyến giữa Huế - Hà Nội và Huế - TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có hai cặp chuyến bị hủy và hai chuyến phải chuyển hướng do ảnh hưởng thời tiết xấu.

Ông Đỗ Anh Đào, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài chia sẻ: “Chúng tôi đã tăng cường kiểm soát thời tiết và điều hành không lưu, phối hợp chặt chẽ với các hãng bay để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dù một vài chuyến phải điều chỉnh nhưng hoạt động chung vẫn ổn định, không có hành khách bị mắc kẹt qua đêm”.

Hiện tại, Cảng HKQT Phú Bài chủ yếu phục vụ các đường bay nội địa với tần suất trung bình 20-25 chuyến/ngày. Nhà ga T2 mới đưa vào khai thác từ tháng 6/2023 giúp tăng công suất 5 triệu lượt khách/năm, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong mùa cao điểm.

Khách đi tàu hướng Bắc - Nam phải dừng tại ga Đông Hà (Quảng Trị) để chuyển qua ô tô về ga Hương Thủy (Huế))

Bên cạnh đó, vận tải đường sắt qua TP. Huế cũng bị gián đoạn nghiêm trọng do sạt lở và ngập lụt tại nhiều điểm. Ngành Đường sắt Việt Nam đã tạm dừng chạy hàng loạt đôi tàu qua khu vực miền Trung để đảm bảo an toàn. Các tàu SE1/SE2, SE3/SE4 xuất phát từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải dừng chạy qua đoạn Huế-Đà Nẵng. Một số chuyến buộc phải tạm dừng tại ga Đông Hà (Quảng Trị) và ga Hương Thủy (Huế) để chuyển tải hành khách.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Vận tải Đường sắt Huế, nhiều đoạn tuyến bị ngập sâu, như tại Km 682+550 đến Km 683+650. Hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng, trong đó phần lớn được chuyển tải bằng ô tô. Hành khách đã mua vé đi tàu trong dịp này được phép đổi hoặc trả vé miễn phí trong vòng 30 ngày.

Hiện nay, công tác đảm bảo an toàn đường ray đang được ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị chức năng liên quan theo dõi bám tình hình để kiểm tra nền đường, cống thoát nước và khắc phục kịp thời khi có điểm ngập mới phát sinh. Nếu thời tiết thuận lợi có thể khôi phục chạy tàu trong vài ngày tới.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn TP. Huế dài hơn 110km, với 10 ga và hàng chục cầu, hầm lớn nhỏ. Việc tê liệt tuyến đường này không chỉ gây gián đoạn vận tải hành khách mà còn ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam.