Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Huế và thành phố Krems

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc

Thị trưởng Peter Molnar bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế. Ông cho biết chuyến thăm nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ hiến Bang Hạ Áo về việc khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài với Huế trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đánh giá cao giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng phát triển du lịch và giáo dục của Huế, ông mong muốn hai địa phương sớm thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, y tế, du lịch bền vững và giao lưu văn hóa. Đồng thời, ông đề nghị các bên thống nhất nội dung để tiến tới ký kết Ý định thư hợp tác giữa thành phố Krems, Trường Đại học IMC Krems và Sở Ngoại vụ thành phố Huế, làm cơ sở triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đại sứ Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa Huế và các đối tác Áo. Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Huế và Bang Hạ Áo nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo nói chung, sẽ ngày càng được củng cố và phát triển bền vững.

Lễ ký kết Nghị định thư giữa 3 bên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh của Huế, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế chuyên sâu và du lịch.

Hiện nay, Huế đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với nhiều đối tác châu Âu trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, hỗ trợ phát triển, y tế, giáo dục, văn hóa và bảo tồn di sản. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng tăng cường kết nối với các đối tác Áo nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề xuất tăng cường hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp; phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan và khu đô thị; đầu tư, khai thác cảng biển; công nghiệp hỗ trợ (dệt may, điện tử, ô tô); phát triển đô thị xanh và hạ tầng kỹ thuật; y tế; giáo dục - đào tạo; công nghệ thông tin; nông nghiệp công nghệ cao, bền vững.

Hai bên cũng được kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - du lịch thông qua bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững; tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị di sản theo hướng xanh - thông minh. Đồng thời, nghiên cứu triển khai các hoạt động xúc tiến như roadshow quảng bá du lịch Huế tại Krems, giao lưu văn hóa Huế - Krems trong khuôn khổ Festival Huế và tại Bang Hạ Áo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà lưu niệm đến Thị trưởng Peter Molnar

Thành phố Huế cũng định hướng vận động các doanh nghiệp lữ hành xây dựng, đổi mới các chương trình du lịch châu Âu - Việt Nam, chú trọng thị trường Áo, đưa điểm đến Huế - Krems vào các tour inbound và outbound.

Nhấn mạnh định hướng phát triển Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện môi trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ sự đồng thuận với các đề xuất hợp tác, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục trao đổi, hoàn thiện nội dung để triển khai trong thời gian tới.

Dịp này, ba bên gồm thành phố Krems, Trường Đại học IMC Krems và Sở Ngoại vụ thành phố Huế đã ký kết Ý định thư hợp tác. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã trao quà lưu niệm cho Thị trưởng Peter Molnar; các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm, ghi dấu sự kiện hợp tác ý nghĩa giữa hai địa phương.