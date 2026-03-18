Lợi thế điểm đến an toàn

Du khách quốc tế tham quan Khu di tích Đền Vua Đinh-Vua Lê (Ninh Bình).

Tính chung hai tháng đầu năm nay, nước ta đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng, làm nên dấu ấn tăng trưởng này, bên cạnh nỗ lực nới lỏng chính sách visa, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá-xúc tiến, còn có sức hút từ lợi thế của điểm đến du lịch an toàn.

Thời gian qua, du lịch Việt Nam luôn được truyền thông quốc tế đánh giá cao về mức độ an toàn, tin cậy. Chuyên trang du lịch Mỹ Travel Off Path từng ca ngợi Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á. Tổ chức quốc tế Best Diplomats gọi tên Việt Nam trong danh sách 10 điểm đến châu Á an toàn nhất. Trong bảng xếp hạng 25 quốc gia tốt nhất dành cho khách du lịch một mình do Tạp chí Travel+Leisure bình chọn mới đây, Việt Nam xuất hiện trong top 5 điểm đến nổi bật hàng đầu. Trước đó, chúng ta cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 9 điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình của Tạp chí Time Out… Khi du lịch tự túc, du lịch một mình, du lịch theo nhóm nhỏ trở thành xu hướng, những công nhận tích cực này càng có ý nghĩa quan trọng củng cố niềm tin, tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế.

Đáng chú ý, lợi thế an toàn của du lịch Việt Nam không chỉ bắt nguồn từ nền tảng an ninh-chính trị ổn định, tỷ lệ tội phạm thấp và môi trường thiên nhiên thanh bình, mà còn được củng cố bởi sự thân thiện, cởi mở của người dân cùng khả năng ứng phó rủi ro, xử lý sự cố và bảo vệ quyền lợi du khách khi phát sinh tình huống. Nhiều trường hợp du khách nước ngoài bị thất lạc tài sản, sau đó được người dân tìm thấy, giao nộp cho cơ quan chức năng để trao trả nguyên vẹn. Khi gặp khó khăn trong hành trình, không ít du khách cũng nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng và chính quyền địa phương.

Tháng 1/2026, sau khi tiếp nhận từ người dân ví đựng tiền và giấy tờ tùy thân của du khách mang quốc tịch Mỹ, Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) đã nhanh chóng xác minh, tìm kiếm chủ nhân của tài sản bị đánh rơi và thực hiện thủ tục bàn giao. Cuối tháng 2/2026, ngay khi nhận thông tin có du khách Mỹ bị lạc tại khu vực rừng núi hiểm trở giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, Công an xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) lập tức tới địa bàn tìm kiếm, đưa du khách đến Trạm y tế xã chăm sóc vết thương, bố trí ăn uống, giúp du khách ổn định tâm lý và sức khỏe... Chính những giúp đỡ kịp thời và đầy trách nhiệm này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách quốc tế về một Việt Nam nhiệt thành, nồng hậu.

Hiện nay, yếu tố an toàn không chỉ là điều kiện cần của điểm đến, mà còn là lợi thế cạnh tranh nổi bật. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để đón dòng khách có xu hướng dịch chuyển khỏi những khu vực còn tiềm ẩn rủi ro để tìm đến những điểm đến an toàn, ổn định hơn.

Việt Nam cũng cần làm việc ngay với các hãng hàng không trong nước, quốc tế để điều chỉnh, khơi thông những đường bay kết nối khách quốc tế.

Một hành trình trọn vẹn được tạo nên bởi cảnh quan đẹp, dịch vụ tốt, món ăn ngon, và cảm giác an tâm, thoải mái. Toàn ngành du lịch cần tiếp tục thắt chặt công tác quản lý điểm đến, xây dựng môi trường du lịch văn minh, xử lý triệt để những hành vi chèo kéo, lừa đảo, hét giá... Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi du khách, vận hành đường dây nóng, nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố phát sinh...

