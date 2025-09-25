  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 16:45

Ông Trần Văn Trĩ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Long Quảng

HNN.VN - Ngày 26/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Long Quảng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Cựu khóa IĐại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Long lần thứ IĐảm bảo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Đại diện MTTQ thành phố tặng hoa đại hội 

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới với nhiều ý tưởng sáng tạo, cách làm mới, hình thức phù hợp, huy động tốt các nguồn lực trong dân, kết nối các lực lượng trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được triển khai kịp thời.

MTTQ xã chủ động, linh hoạt trong việc cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua các mô hình, phong trào do Mặt trận phát động là cách làm sáng tạo, phù hợp, đưa chủ trương đi vào cuộc sống nhanh, hiệu quả, tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở. Tăng cường mở rộng quan hệ phối hợp, tranh thủ được nguồn lực đầu tư cho các hoạt động xã hội, thiết chế văn hóa và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử ông Trần Văn Trĩ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Long Quảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
NTTQđại hộiLong QuảngNam Đôngbầuhiệp y
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Long Quảng sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Long Quảng phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện”.

Long Quảng sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top