Đại diện MTTQ thành phố tặng hoa đại hội

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới với nhiều ý tưởng sáng tạo, cách làm mới, hình thức phù hợp, huy động tốt các nguồn lực trong dân, kết nối các lực lượng trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được triển khai kịp thời.

MTTQ xã chủ động, linh hoạt trong việc cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua các mô hình, phong trào do Mặt trận phát động là cách làm sáng tạo, phù hợp, đưa chủ trương đi vào cuộc sống nhanh, hiệu quả, tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở. Tăng cường mở rộng quan hệ phối hợp, tranh thủ được nguồn lực đầu tư cho các hoạt động xã hội, thiết chế văn hóa và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử ông Trần Văn Trĩ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Long Quảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.