Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc: Hành trình đổi mới vì nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó đáng chú ý có việc xây dựng chương trình hành động nhằm hiện thực hóa gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm với các mốc triển khai rõ ràng, khoa học. Theo đó, trong vòng ba tháng sau Đại hội, Mặt trận các cấp sẽ hoàn thành, kiện toàn tổ chức, khai trương nền tảng "Mặt trận số", đồng thời chọn tại mỗi tỉnh, thành phố một mô hình điểm về đối thoại xã hội và một mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Ở thời điểm sáu tháng sau Đại hội, hệ thống Mặt trận sẽ tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt ở các cấp, các tổ chức đoàn thể trực thuộc, cùng với đó là vận hành “Bản đồ số” về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng “hình nón ngược” ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới. Và cuối cùng, ở thời điểm một năm sau khi triển khai Nghị quyết, Mặt trận sẽ triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, nhân rộng mô hình đối thoại xã hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I. (Ảnh: DUY LINH)

Có thể thấy, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất là một tổ hợp nhiệm vụ được sắp xếp khoa học, gắn kết chặt chẽ, tạo nên một dòng chảy liên tục với các mốc thời gian rõ ràng. Trong đó, bước khởi đầu được đánh dấu với việc hoàn thiện, kiện toàn tổ chức và đồng thời khai trương "Mặt trận số". Từ đây, hệ thống Mặt trận có thể tối ưu hóa hiệu quả tiếp nhận, phân loại và công khai ý kiến người dân trên mọi miền Tổ quốc nhằm tạo nguồn dữ liệu quý giá để Mặt trận cũng như các đoàn thể thực hiện vai trò đại diện, đồng thời trở thành nền tảng triển khai mô hình đối thoại xã hội, an sinh cộng đồng.

Với nền móng gắn kết giữa công nghệ và đời sống, chương trình "Tháng nghe dân nói" sẽ được tổ chức đồng loạt trong toàn hệ thống sau sáu tháng Nghị quyết ra đời. Cụ thể, thay vì lắng nghe ý kiến người dân chủ yếu dựa vào công tác tiếp xúc cử tri hoặc qua một số hội nghị đơn lẻ, thì tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, góp ý của nhân dân sẽ được ghi nhận, phân tích và phản hồi kịp thời qua "Mặt trận số".

Sự kết hợp giữa phương thức truyền thống và công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trực quan hóa các điểm nghẽn, điểm nóng, mối quan tâm nổi bật của người dân theo địa bàn, lĩnh vực, hình thành nên "Bản đồ số" về tình hình dân sinh theo thời gian thực.

Việc đề ra nhiệm vụ khắc phục tình trạng "hình nón ngược" trong tổ chức đoàn thể thông qua mở rộng cơ sở Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ... cùng với thời điểm ra đời của chương trình "Tháng nghe dân nói" cơ bản hướng đến hai mục tiêu: Khôi phục sức sống cho các tổ chức từ gốc rễ và bảo đảm tiếng nói của nhân dân trên nền tảng "Mặt trận số" có điểm tựa vững chắc từ cơ sở. Bởi khi hiệu quả của công tác Đoàn, Hội được nâng cao, các chương trình đối thoại, giám sát cũng sẽ trở nên thiết thực hơn, "bám rễ" sâu hơn vào đời sống.

Đáng chú ý hơn cả, chương trình hành động đã đề ra nhiệm vụ triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, nhân rộng mô hình đối thoại xã hội.

Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó chuyển đổi mạnh mẽ từ vận động truyền thống sang những phương thức lồng ghép công nghệ hiện đại, từ hình thức sang thực chất và được cam kết bằng những tham số, tiêu chí số cụ thể. Đây cũng là giải pháp toàn diện, bền vững nhằm củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.