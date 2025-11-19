Khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng

Ban Chấp hành Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TP. Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế được thành lập từ tổ chức tiền thân là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, là sự tiếp nối lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giàu bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển nhanh và bền vững của TP. Huế.

Kể từ khi thành lập vào tháng 3/2025 đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ quan Đảng thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định. Nội dung phong trào Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên; chú trọng phát huy tốt chuyên môn và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng thành phố còn nỗ lực triển khai các hoạt động, phong trào trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ bản đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ từ cấp trên đến cấp cơ sở.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được tăng cường, góp phần giảm tải hồ sơ, quy trình công việc. Công tác thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả, đa dạng với nhiều sản phẩm truyền thông trực quan sinh động; khai thác không gian mạng cho các nội dung tuyên truyền của Đoàn.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế xác định khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Phát triển”. Trong đó, đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: 2.500 lượt đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện; ít nhất 80% đoàn viên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ; hằng năm vận động các nguồn lực xã hội quan tâm, hỗ trợ 600 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội đã chỉ định 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TP. Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Hồ Thị Khánh Vân được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TP. Huế.