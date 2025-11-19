  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 19/11/2025 14:21

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng

HNN.VN - Ngày 19/11, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương TràTiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vữngXung kích trên mọi mặt trận

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TP. Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế được thành lập từ tổ chức tiền thân là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, là sự tiếp nối lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giàu bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển nhanh và bền vững của TP. Huế.

Kể từ khi thành lập vào tháng 3/2025 đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ quan Đảng thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định. Nội dung phong trào Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên; chú trọng phát huy tốt chuyên môn và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng thành phố còn nỗ lực triển khai các hoạt động, phong trào trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ bản đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ từ cấp trên đến cấp cơ sở.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được tăng cường, góp phần giảm tải hồ sơ, quy trình công việc. Công tác thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả, đa dạng với nhiều sản phẩm truyền thông trực quan sinh động; khai thác không gian mạng cho các nội dung tuyên truyền của Đoàn.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế xác định khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Phát triển”. Trong đó, đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: 2.500 lượt đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện; ít nhất 80% đoàn viên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ; hằng năm vận động các nguồn lực xã hội quan tâm, hỗ trợ 600 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội đã chỉ định 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TP. Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Hồ Thị Khánh Vân được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TP. Huế.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếđại hộiđoànthanh niên cộng sảncác cơ quan đảng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế hướng tới thành phố xanh

Trước thách thức biến đổi khí hậu và xu hướng đô thị hóa, theo tôi, Huế hoàn toàn có thể trở thành một thành phố xanh, thông minh và bền vững như các đô thị tiên tiến trên thế giới, nếu chúng ta - cả chính quyền lẫn cộng đồng - cùng chung tay hành động.

Huế hướng tới thành phố xanh
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND TP. Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra chiều 18/11, HĐND thành phố đã tiến hành kiện toàn một số chức danh quan trọng thuộc UBND thành phố. Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy:
Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 18/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thăm, tặng quà thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ tại TP. Huế.

Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top