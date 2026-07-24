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ClockChủ Nhật, 26/07/2026 14:34

Thuận Hóa hoàn thành bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

HNN.VN - Sáng 26/7, UBND phường Thuận Hóa đồng loạt tổ chức Hội nghị cộng đồng dân cư bầu Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 30 TDP trên địa bàn.

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Hướng dẫn người dân biểu quyết bằng mã QR 

Để bảo đảm thành công của hội nghị, Đảng ủy và UBND phường Thuận Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử được rà soát, bổ sung đầy đủ từ hệ thống âm thanh, màn hình trình chiếu đến khu vực niêm yết thông tin.

Đặc biệt, phường đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bằng việc bổ sung hệ thống wifi tại các điểm còn thiếu, phục vụ việc biểu quyết bằng mã QR. Đồng thời, các Tổ bầu cử, lực lượng hỗ trợ và Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn kỹ lưỡng về quy trình tổ chức, hướng dẫn cử tri và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm hội nghị diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Triển khai công tác bầu cử 

Một trong những điểm nổi bật của kỳ bầu cử lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động biểu quyết. Sau khi được giới thiệu chương trình và phổ biến thể lệ, cử tri sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được niêm yết tại hội trường hoặc trên giấy mời để truy cập hệ thống bầu cử điện tử. Quá trình xác nhận thông tin, tìm hiểu người ứng cử và thực hiện biểu quyết diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Trong suốt thời gian hội nghị, lực lượng hỗ trợ và Tổ công nghệ số cộng đồng luôn túc trực để hướng dẫn, đặc biệt hỗ trợ người cao tuổi và những cử tri chưa thành thạo công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chính xác của việc biểu quyết.

Việc tổ chức thành công Hội nghị cộng đồng dân cư bầu Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân mà còn thể hiện quyết tâm của phường Thuận Hóa trong đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở. Thành công của hội nghị tạo tiền đề để đội ngũ Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ mới phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng phường Thuận Hóa ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thuận hoátổ dân phốbầu cử
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