ClockThứ Tư, 26/11/2025 17:22

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways

HNN.VN - Chiều 26/11, trong chương trình công tác tại Hà Nội, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Bamboo Airways về việc xúc tiến mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế đến Huế. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thành phố. Về phía Bamboo Airways có ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Tập đoàn Sắt Thép BaoWu đề xuất mở rộng sản xuất tại Huế Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của WWFKOICA khảo sát xây dựng “Dự án Phát triển mạng lưới y tế miền Trung Việt Nam” tại TP. Huế

 Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh vai trò của hệ thống kết nối hàng không đối với phát triển du lịch - dịch vụ, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu văn hóa - kinh tế với các địa phương trong và ngoài nước. Thành phố mong muốn Bamboo Airways tăng cường khai thác các đường bay hiện có và nghiên cứu mở thêm các tuyến mới, kết nối Huế với các trung tâm du lịch, tài chính và giao thương trong khu vực và quốc tế.

Thành phố Huế đang đặt mục tiêu mở mới tuyến bay Huế - Busan, tạo thêm trục kết nối trực tiếp với thị trường du lịch Hàn Quốc - một trong những nguồn khách quốc tế lớn nhất hiện nay. Đây không chỉ là việc tăng thêm lựa chọn di chuyển, mà còn là động lực quan trọng để phát triển du lịch - dịch vụ, giao lưu văn hóa và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định tiềm năng du lịch của Huế: “Với lợi thế là cố đô di sản, trung tâm văn hóa - du lịch, ẩm thực và lễ hội, Huế có khả năng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách Hàn Quốc và các thị trường quốc tế khác. Nếu kết nối đường bay được mở rộng, thành phố kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ tăng trưởng mạnh, góp phần gia tăng doanh thu du lịch, mở rộng không gian kinh tế đêm và tạo việc làm mới cho cộng đồng địa phương.”

Ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của thị trường Huế. Đại diện hãng nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố trong nghiên cứu phương án khai thác, xây dựng sản phẩm hàng không gắn với nhu cầu thực tế và chiến lược phát triển dài hạn.

“Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch và kết nối của Huế. Bamboo Airways cam kết nghiên cứu và xúc tiến các phương án mở đường bay Huế - Busan, cũng như các tuyến quốc tế tiềm năng khác. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố để xây dựng các sản phẩm dịch vụ hàng không chất lượng, đồng thời góp phần quảng bá Huế trở thành thương hiệu du lịch và điểm đến hàng đầu trong khu vực", Tổng Giám đốc Bamboo Airways chia sẻ.

Buổi làm việc cũng tập trung trao đổi về kế hoạch tăng cường khai thác các đường bay nội địa, nâng cao tiện ích cho hành khách, và thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động xúc tiến du lịch, sự kiện quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho thành phố. Qua đó, khẳng định tinh thần hợp tác giữa thành phố Huế và Bamboo Airways, hướng tới việc phát triển hệ thống hàng không kết nối hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.

VĂN BỐN
 Từ khóa:
Bamboo Airwayslàm việcNguyễn Thanh BìnhHuế
