Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Huế

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trí Thanh sau khi được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 26/7, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 của HĐND thành phố Huế khóa IX, đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Đồng chí Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng; có trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Huế, đồng chí từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo ở Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng như Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Cùng ngày, tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Toàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.