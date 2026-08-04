Xây dựng xã hội số từ bình dân học vụ số

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế, Bí thư Thành đoàn Huế.

Với vai trò lực lượng “đầu tàu” thực hiện phong trào trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế, Bí thư Thành đoàn Huế cho biết:

Theo tôi, giá trị lớn nhất của phong trào là sự thay đổi trong nhận thức và thói quen của người dân. Từ tâm lý e ngại công nghệ, nhiều người đã chủ động tiếp cận, sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày. Trong đó, đoàn viên, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần lan tỏa văn hóa số và thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng.

Đặc biệt, Thành đoàn Huế đang triển khai 55 ngày cao điểm thực hiện Chiến dịch Mùa hè số năm 2026, huy động đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn kỹ năng số và nhân rộng các mô hình "Tuyến kiệt 4.0". Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng khu dân cư và mỗi người dân trên địa bàn thành phố.

Có nhiều mô hình, đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số đã được triển khai tại cơ sở. Đồng chí có thể cho biết những mô hình nào đang phát huy hiệu quả rõ nét?

Thời gian qua, Thành đoàn Huế đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Trong đó, nổi bật là các đội hình "Bình dân học vụ số", đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, mô hình "Tuyến kiệt 4.0" và 55 ngày cao điểm thực hiện Chiến dịch Mùa hè số năm 2026.

Các đội hình thanh niên đã trực tiếp đến từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản để hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và người dân khu vực nông thôn sử dụng Hue-S, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu. Thay vì chờ người dân đến, các bạn trẻ chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà", hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc để ai cũng có thể tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng.

Thời gian tới, Thành đoàn Huế sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời ứng dụng AI và các công nghệ mới vào hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người dân, để mỗi cơ sở đoàn thực sự trở thành một điểm sáng trong chuyển đổi số cộng đồng.

Đồng chí cho rằng chính "Bình dân học vụ số" đang làm thay đổi tích cực trong cách làm việc, cung cấp dịch vụ công và tương tác giữa chính quyền với người dân tại cơ sở?

Tôi cho rằng thay đổi rõ nét nhất là việc đưa các dịch vụ công đến gần người dân hơn. Thông qua phong trào "Bình dân học vụ số", người dân không chỉ được hướng dẫn sử dụng các nền tảng số mà còn dần hình thành thói quen thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin và tương tác với chính quyền trên môi trường số, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đối với chính quyền cơ sở, sự đồng hành của các đội hình thanh niên tình nguyện đã góp phần giảm áp lực trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả hơn.

Với vai trò là lực lượng tiên phong, nòng cốt, Thành đoàn đã có những kế hoạch gì để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của thành phố?

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Thành đoàn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần xây dựng thành phố Huế theo định hướng đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát động phong trào "Mỗi đoàn viên là một công dân số, mỗi cơ sở đoàn là một điểm lan tỏa chuyển đổi số", triển khai đồng bộ các mô hình "Bình dân học vụ số", Đội hình Thanh niên số, Tổ công nghệ số cộng đồng và "Tuyến kiệt 4.0".

Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu trọng tâm như: Phấn đấu 100% cơ sở đoàn triển khai các nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 100% cán bộ đoàn chuyên trách được bồi dưỡng kỹ năng số và ứng dụng AI trong công tác; 100% xã, phường duy trì hiệu quả Đội hình Thanh niên số hoặc Tổ công nghệ số cộng đồng, hằng năm hỗ trợ tối thiểu 100.000 lượt người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu.

Đối với phát triển kinh tế số, Thành đoàn Huế sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu khoa học, ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ số vào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, hằng năm sẽ tổ chức ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ các sáng kiến, đề tài, dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thanh niên, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp để hiện thực hóa các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Chúng tôi kỳ vọng mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tạo ra giá trị trên môi trường số, góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và thúc đẩy kinh tế số của thành phố Huế phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Xin cảm ơn đồng chí!