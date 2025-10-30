Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế

Lãnh đạo thành phố chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND thành phố Huế khóa VIII

Theo Quyết định số 2403/QĐ-TTg ngày 29/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 17/10, HĐND thành phố Huế đã họp và tín nhiệm bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế; có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Định có nhiều năm công tác trong lĩnh vực thanh tra, kế hoạch và đầu tư, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế (cũ).

Cùng ngày, tại Quyết định số 2402/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Phương.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 29/10/2025.