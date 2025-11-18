Điểm tựa vững chắc trong mưa lũ

Công an TP. Huế hỗ trợ sản phụ sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: T.H

Mũi nhọn trong phòng, chống thiên tai

Những ngày sau mưa lũ, TP. Huế ngổn ngang với bùn lầy và rác thải tích tụ. Khi nước lũ chưa kịp rút hết, các chiến sĩ áo xanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP. Huế đã có mặt tại những “điểm nóng” như Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Nhà hát Sông Hương, Bảo tàng Hồ Chí Minh… để dọn dẹp vệ sinh.

Thượng tá Phan Văn Lâu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh: “Sau những ngày mưa lũ, người dân Huế đã chịu nhiều thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần. Việc chung tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với bà con. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn có mặt trong mọi hoàn cảnh để hỗ trợ Nhân dân sớm ổn định cuộc sống và làm cho TP. Huế thêm sạch đẹp, bình yên”.

Trước và trong mưa lũ, các chiến sĩ công an còn trực tiếp có mặt ở những vùng nguy hiểm để sơ tán người dân và vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. Trong đợt mưa lũ vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế đã nhanh chóng thành lập 17 tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và huy động 17 phương tiện thủy, 5 xe chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thường trực 24/24 để ứng phó kịp thời. Qua đó, đã hỗ trợ hơn 1.500 người dân tại các khu vực nguy hiểm, đưa hơn 300 lượt người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai từ các khu ngập sâu đến nơi an toàn, đưa 59 trường hợp bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu và tiếp nhận gần 50 người dân tránh trú, cung cấp thức ăn, quần áo, chỗ nghỉ ngơi an toàn.

Thiếu tá Trần Trọng Bằng, Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế chia sẻ: “Chúng tôi đã bố trí các tổ công tác khắp địa bàn thành phố để triển khai ứng cứu người dân kịp thời. Có một số khu vực khó tiếp cận do dòng nước chảy xiết, chúng tôi đã đưa ra các phương án và triển khai hiệu quả phương tiện để kịp thời hỗ trợ bà con đến nơi trú ẩn cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ”.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cho biết, ngay từ đầu mùa mưa lũ, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai ở cấp độ cao nhất. Với phương châm “4 tại chỗ”, công an các đơn vị, địa phương đã được chủ động phân công cụ thể, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ dân” để kịp thời hỗ trợ người dân.

Không để người dân chịu đói rét

Trong đợt mưa lũ cao điểm vừa qua, Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã quán triệt tinh thần chỉ đạo “Không để người dân phải chịu đói, chịu rét. Bằng mọi cách, lực lượng công an phải tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ cơm ăn, chỗ ở, cứu nạn, cứu hộ và cùng Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ”.

Từ các phường nội thành đến những xã vùng ven, vùng xa, các tổ công tác của Công an TP. Huế đều khẩn trương ra quân không quản mưa dầm, bùn đất. Tại trụ sở Công an phường Phú Xuân ở đường Nguyễn Chí Thanh, hơn 30 người dân bị ảnh hưởng được bố trí chỗ ở tạm, có cơm nóng, nước uống đầy đủ. Các chiến sĩ thay phiên nhau trực, hỗ trợ người dân các điều kiện tối ưu nhất để không ai phải chịu đói, chịu rét trong đêm dài sau lũ.

Ở những vùng ngập sâu như xã Hưng Lộc, Phú Vinh và phường Thanh Thủy, các chiến sĩ đến từng nhà dân bị ngập nặng, trao tận tay những suất cơm, bình nước, thuốc men...

Cũng từ đó, hàng chục lá thư, hàng trăm bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội của người dân đã gửi đến lực lượng Công an TP. Huế để bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn trước tinh thần tận tụy, quên mình vì Nhân dân. Chị Lê Trinh, đại diện Khách sạn Hue Classic (phường Vỹ Dạ) chia sẻ: “Sau khi nhận được lời kêu cứu, các anh chị đã nhanh chóng có mặt, vượt qua mưa lớn, nước lũ dâng cao để mang từng hộp cơm, từng phần nhu yếu phẩm đến tận tay mọi người. Hình ảnh các anh chị lăn xả giữa dòng nước xiết khiến chúng tôi thật sự xúc động”.

Trong lá thư được viết nắn nót của tập thể 8 sinh viên xa quê đến TP. Huế trọ học ghi: “Xin cảm ơn các chú Công an đã tạo điều kiện cho chúng cháu trú ẩn trong ngày lũ vừa qua. Tuy xa lạ nhưng các chú cũng như người cha, người chú - ấm áp, thân thiện và gần gũi, quan tâm các cháu”.

Lá thư mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm này thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn là điểm tựa vững chắc, ấm áp tình người trong lòng Nhân dân. Đây còn là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế tiếp tục hành trình gìn giữ bình yên, sẻ chia cùng Nhân dân trong mọi gian khó.