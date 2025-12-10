Rau an toàn cho vụ Tết

Người dân chăm sóc rau vụ Tết

Chủ động khôi phục sản xuất

Những ngày Tết, nhu cầu tăng cao nên cần một lượng rau củ lớn, giá cả vì vậy cũng sẽ tăng cao hơn ngày thường. Do đó, người dân ở các vựa rau thường xem đây là một trong những vụ chính trong năm. Chỉ cần trồng vài sào rau các loại là có nguồn thu nhập ổn định, giúp trang trải các chi phí trong dịp Tết.

Dù vậy, vụ rau Tết năm nay, người trồng rau trên địa bàn thành phố Huế gặp không ít khó khăn về giống, phân bón, công làm đất do bị thiệt hại, bồi lấp đồng ruộng sau những trận lũ lớn vừa qua. Trong điều kiện khó khăn chung của nhiều tỉnh, thành phía bắc và miền Trung, nông dân trên địa bàn thành phố đã chủ động mua giống, phân bón, làm đất để khôi phục những cánh đồng rau.

Ông Nguyễn Hợi, người dân làng rau Thành Trung, phường Hóa Châu nói, mùa bão, lũ năm nay, hầu hết các xứ đồng rau ở địa phương đều bị hư hại hoàn toàn, gây thiệt hại không ít cho bà con. Điều này còn ảnh hưởng đến nguồn giống rau để khôi phục, kịp thời cho vụ Tết năm nay. Tuy nhiên, người dân làng Thành Trung và Hóa Châu nói chung đã chủ động khôi phục rau cho vụ Tết. Ở thời điểm này (giữa tháng 12/2025), những cánh đồng rau đã nảy mầm, bén rễ và đượm một màu xanh non mơn mởn.

Người dân Thành Trung chăm sóc rau để kịp vụ Tết

Làng rau Quảng Thành (nay là phường Hóa Châu) có truyền thống trồng rau từ bao đời nay với khoảng hơn 500 hộ tham gia. Sản lượng rau của địa phương này không chỉ cung cấp nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn mà còn tiêu thụ tại một số tỉnh, thành lân cận. Trong số hơn 100ha rau tại địa phương phần lớn sản xuất theo mô hình rau rau an toàn, VietGAP, với các loại khá đa dạng, phong phú như: Cải, xà lách, mướp đắng, dưa chuột, hành lá, mồng tơi, cà pháo, cà chua và nhiều loại rau màu khác.

Tại phường Thanh Thủy, người dân cũng tất bật vun trồng, chăm sóc rau vụ Tết. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các hộ trồng đều chủ động sản xuất, khôi phục thiệt hại sau lũ. Các mô hình trồng rau, củ, quả sạch, VietGAP, an toàn đang được phường Thanh Thủy khuyến khích, vận động và hỗ trợ người dân sản xuất.

Ông Ngô Xuân Phước - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Hợp tác xã Hueponics cho hay, mô hình trồng rau, củ, quả… trong nhà lưới với diện tích hơn 1.000m2 ở phường Hương Thủy được HTX đầu tư bài bản, tạo ra nguồn sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, trong đợt lũ vừa qua HTX cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Sau lũ, HTX đã khẩn trương khôi phục vườn rau để kịp cung ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường dịp Tết. Vườn rau, củ, quả hiện nay cũng đã bắt đầu nảy mầm, hứa hẹn sẽ cho thu hoạch đúng dịp Tết cổ truyền.

Chú trọng chăm bón

Ông Lê Minh Trí - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố thông tin, ngay sau các đợt lũ lớn, ngành nông nghiệp, bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân khôi phục, chăm sóc rau màu, củ, quả nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp Tết. Đến thời điểm này, người dân trên địa bàn thành phố đã cơ bản khôi phục, gieo trồng kịp thời khoảng 700ha rau màu các loại, đạt tỷ lệ gần 100% diện tích toàn thành phố; trong đó có hơn một nửa diện tích trồng theo mô hình an toàn, VietGAP.

Người dân làm đất trồng rau

Điều kiện thời tiết như hiện nay rất phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của các loại rau, củ, quả. Tuy nhiên, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố khuyến cáo người dân không chủ quan trong quá trình trồng và chăm sóc rau vụ Tết. Cần thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, khơi thông cống rãnh để tiêu thoát nước trong đồng ruộng, tránh ngập úng.

Ông Lê Minh Trí cũng khuyến cáo, trong quá trình chăm sóc, vun trồng, người trồng rau phải chủ ý bón phân cân đối, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh một cách hợp lý, đúng thời điểm, không nên lạm dụng phân bón, thuốc hóa học mà cần tăng cường bón phân hữu cơ, bẫy bắt sâu bệnh bằng phương pháp thủ công, sử dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh, dịch hại nhằm tạo ra nguồn rau sạch an toàn, chất lượng. Ngoài giám sát, theo dõi sát sao của cán bộ bảo vệ thực vật, người dân cũng cần thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh, sinh trưởng các loại rau màu, kịp thời báo địa phương, ngành nông nghiệp để có hướng xử lý.

Với thời tiết được dự báo khá thuận lợi từ nay đến cuối năm, cộng với các biện pháp chăm sóc, canh tác hợp lý, hứa hẹn một vụ rau Tết không chỉ đạt năng suất, hiệu quả cho người dân mà còn đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.