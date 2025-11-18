Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì, điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp còn có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài. Về phía tỉnh Khánh Hòa có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh, kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Tập trung chính sách an sinh, triển khai mô hình chính quyền hai cấp

Tại kỳ họp, một trong những nội dung nổi bật là nghị quyết quy định chính sách học phí và hỗ trợ học phí từ năm học 2025 - 2026.

Theo tờ trình của UBND thành phố, mức học phí mới được tính theo ba vùng: thành thị, nông thôn và miền núi; dao động từ 80 – 190 nghìn đồng/tháng tùy từng cấp học. Đây đều là mức thấp, chỉ tương đương 17 - 35% mức trần theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Từ năm học 2025 - 2026, toàn bộ trẻ em và học sinh học tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP. Huế sẽ được miễn 100% học phí. Với trẻ em và học sinh học tại cơ sở ngoài công lập, ngân sách thành phố hỗ trợ bằng mức học phí quy định cho từng cấp học; nếu mức thu thực tế của trường dân lập thấp hơn, ngân sách hỗ trợ theo mức thu thực tế. Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong năm học đầu tiên dự kiến hơn 375 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết phân bổ kinh phí để đảm bảo điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin cho các xã, phường trong bối cảnh Huế thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phương án của UBND thành phố, 21 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 9 tỷ đồng từ ngân sách địa phương được phân bổ lần lượt cho 19 xã (mỗi xã 1 tỷ đồng) và 20 phường (mỗi phường 0,5 tỷ đồng); riêng phường Dương Nỗ được bố trí 1 tỷ đồng. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thống nhất với phương án và đề nghị UBND thành phố sớm tổ chức triển khai.

Thường trực HĐND thành phố điều hành kỳ họp

Quyết nghị nhiều nội dung kinh tế - xã hội

Một nội dung khác được thông qua là nghị quyết ban hành mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thành phố sẽ bố trí 70% kinh phí, Trung ương hỗ trợ 30%, nhằm kịp thời bổ sung nguồn lực giúp người chăn nuôi bị thiệt hại và chi trả cho lực lượng tham gia chống dịch. Trên cơ sở thực tế chăn nuôi tại Huế, một số vật nuôi chưa phổ biến như, ngựa, cừu, hươu sao, cá tra, cá hồi và tôm hùm giống không được đưa vào danh mục hỗ trợ.

HĐND thành phố cũng thông qua nghị quyết phân bổ hơn 4,9 tỷ đồng đợt 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Nguồn vốn được phân bổ cho các nội dung: Giải quyết đất ở và nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; đầu tư hạ tầng thiết yếu; đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng; bảo tồn văn hóa; giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác tuyên truyền, giám sát chương trình.

Bên cạnh các nội dung về an sinh và phát triển vùng khó khăn, kỳ họp cũng xem xét tờ trình chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện hai dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Động Đá (23,48 ha) và Trốc Voi 2 (13,58 ha). Hồ sơ được đánh giá đầy đủ, phù hợp quy hoạch sử dụng đất. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tăng cường giám sát, đảm bảo không xảy ra tình trạng khai thác vượt phạm vi hoặc gây ảnh hưởng môi trường.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu cho biết, kỳ họp đã thông qua 11 nội dung quan trọng thuộc 4 nhóm vấn đề lớn, gồm: Công tác tổ chức bộ máy; tài chính - ngân sách; tài nguyên, môi trường và quản lý đô thị; an sinh xã hội, giáo dục và nông nghiệp. Đây đều là những quyết định kịp thời, có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân thành phố.