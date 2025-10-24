Đoàn đại biểu HĐND thành phố Huế thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào

Đoàn đại biểu HĐND TP. Huế chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào sau buổi làm việc. Ảnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố cung cấp

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Lào.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều nội dung nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thành phố Huế và các địa phương của Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn đề xuất đẩy mạnh trao đổi đoàn, hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là nâng cấp các cửa khẩu nhằm mở rộng giao thương và du lịch.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo được chú trọng với định hướng cấp học bổng toàn phần cho sinh viên Lào trong các ngành du lịch, công nghệ, kỹ thuật và y tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Lào sang Huế khám chữa bệnh. Thành phố cũng mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa - thể thao, tổ chức các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn tại Lào trong những sự kiện quan trọng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung đánh giá cao sự chủ động và tinh thần hợp tác của thành phố Huế với các địa phương của Lào, đồng thời đề nghị Huế tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch - văn hóa, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ du lịch. Bà cũng nhấn mạnh việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, đưa quan hệ hợp tác giữa Huế và các địa phương Lào phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

* Trước đó, ngày 24/10, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Huế cũng đã có buổi hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND tỉnh Sê Kông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo HĐND tỉnh Sê Kông sau buổi hội đàm. Ảnh: Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố cung cấp

Tại buổi hội đàm, hai bên cùng điểm lại kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, giáo dục, y tế và văn hóa. Đến nay, TP. Huế đã đào tạo hơn 1.500 lưu học sinh Lào, trong đó có 227 em đến từ tỉnh Sê Kông, đồng thời hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bạn.

Trong thời gian tới, hai địa phương thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động HĐND; mở rộng hợp tác kinh tế, du lịch, giáo dục, y tế; cùng khai thác hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và cảng biển Chân Mây - Lăng Cô, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực.

Dịp này, Thường trực HĐND TP. Huế đã trao tặng Thường trực HĐND tỉnh Sê Kông hệ thống màn hình LED điện tử, thể hiện tình cảm gắn bó, hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.