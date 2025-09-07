Thống nhất về nhận thức và hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Trương Quang Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hương An quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tham dự có toàn thể cán bộ, đảng viên các Chi bộ tổ dân phố khu vực Hương An, Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp và Chi bộ Trạm Y tế phường với tổng số 121 đảng viên.

Các đại biểu được phổ biến các nội dung cốt lõi của NQ đại hội, gồm mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, bốn chương trình trọng điểm và bốn khâu đột phá của phường Hương An trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, hội nghị cũng giới thiệu, hướng dẫn triển khai Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư; mô hình “Chi bộ bốn tốt” nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và giới thiệu tiện ích của Sổ tay Đảng viên điện tử, một giải pháp đổi mới phương thức quản lý, sinh hoạt đảng hiện đại, minh bạch, thuận tiện.

Ông Trương Quang Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hương An nhấn mạnh: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, sớm đưa NQ và các chủ trương mới vào cuộc sống. Bước vào nhiệm kỳ mới, đảng bộ tăng cường xây dựng đoàn kết, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thành chương trình, kế hoạch thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, khu dân cư”.

Sau hội nghị sáng 9/9, các lớp quán triệt tiếp theo sẽ lần lượt được tổ chức trong chiều ngày 9 và 10/9 cho toàn thể cán bộ, đảng viên ở các khu vực còn lại của phường, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nắm vững nội dung NQ và các văn bản chỉ đạo quan trọng.

Hương An cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân thông qua loa truyền thanh, bảng tin, pano, mạng xã hội, sinh hoạt tổ dân phố và các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I đã đề ra.