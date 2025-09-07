  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 09/09/2025 12:07
Hương An:

Thống nhất về nhận thức và hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

HNN.VN - Sáng 9/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hương An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư; mô hình “Chi bộ bốn tốt” và Sổ tay Đảng viên điện tử.

Phường Hương An tổ chức xem phim "Mưa đỏ" cho 250 đoàn viênMột loạt ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeIDXử lý lái ô tô kéo xe tự chế để quay video đăng TiktokThúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, toàn diệnNgôi nhà nhỏ lan tỏa yêu thương

Ông Trương Quang Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hương An quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tham dự có toàn thể cán bộ, đảng viên các Chi bộ tổ dân phố khu vực Hương An, Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp và Chi bộ Trạm Y tế phường với tổng số 121 đảng viên.

Các đại biểu được phổ biến các nội dung cốt lõi của NQ đại hội, gồm mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, bốn chương trình trọng điểm và bốn khâu đột phá của phường Hương An trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Đồng thời, hội nghị cũng giới thiệu, hướng dẫn triển khai Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư; mô hình “Chi bộ bốn tốt” nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và giới thiệu tiện ích của Sổ tay Đảng viên điện tử, một giải pháp đổi mới phương thức quản lý, sinh hoạt đảng hiện đại, minh bạch, thuận tiện.

Ông Trương Quang Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hương An nhấn mạnh: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, sớm đưa NQ và các chủ trương mới vào cuộc sống. Bước vào nhiệm kỳ mới, đảng bộ tăng cường xây dựng đoàn kết, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thành chương trình, kế hoạch thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, khu dân cư”.

Sau hội nghị sáng 9/9, các lớp quán triệt tiếp theo sẽ lần lượt được tổ chức trong chiều ngày 9 và 10/9 cho toàn thể cán bộ, đảng viên ở các khu vực còn lại của phường, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nắm vững nội dung NQ và các văn bản chỉ đạo quan trọng. 

Hương An cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân thông qua loa truyền thanh, bảng tin, pano, mạng xã hội, sinh hoạt tổ dân phố và các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I đã đề ra.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
thực hiệnquyết tâmchính trịnghị quyết đại hội đảng bộhương anđoàn kết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 178 và Nghị định 67

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đến hết ngày 30/8/2025. Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 8/9/2025 để cơ quan này tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 178 và Nghị định 67
Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 17

Chiều 26/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua nhân dịp thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 17 Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore.

Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 17

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top