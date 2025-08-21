Xử lý lái ô tô kéo xe tự chế để quay video đăng Tiktok

Phòng Cảnh sát giao thông mời Bùi Văn H. về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm

Trước đó, vào ngày 14/8, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện video về một thanh niên điều khiển ô tô BKS 75A-061.86 di chuyển trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) phía sau kéo theo một xe tự chế và chở thêm một xe máy điện.

Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển xe là Bùi Văn H. và mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, H. trình bày vào khoảng 15h ngày 11/8, H. được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng. H. đã điều khiển ô tô thực hiện hành vi nói trên để quay video, sau đó đăng lên mạng xã Tiktok.

Sau buổi làm việc, H. đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm Luật giao thông đường bộ và cam đoan không tái phạm.