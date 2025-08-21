  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/08/2025 10:51

Xử lý lái ô tô kéo xe tự chế để quay video đăng Tiktok

HNN.VN - Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết đã lập biên bản xử lý đối với Bùi Văn H. (SN 1999, trú tại phường Hương An) về hành vi điều khiển ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.

Xử phạt gần 100 triệu đồng xe chở khách vượt quá quy địnhPhát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứTrao trả máy ảnh bị đánh rơi

Phòng Cảnh sát giao thông mời Bùi Văn H. về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm 

Trước đó, vào ngày 14/8, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện video về một thanh niên điều khiển ô tô BKS 75A-061.86 di chuyển trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) phía sau kéo theo một xe tự chế và chở thêm một xe máy điện.

Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển xe là Bùi Văn H. và mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, H. trình bày vào khoảng 15h ngày 11/8, H. được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng. H. đã điều khiển ô tô thực hiện hành vi nói trên để quay video, sau đó đăng lên mạng xã Tiktok.

Sau buổi làm việc, H. đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm Luật giao thông đường bộ và cam đoan không tái phạm.

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
công angiao thônghuếlàm rõvideothanh niênđiều khiển otokéo theoxe tự chế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoạn đường… hôi chua!

Mùi khó chịu là cảm nhận của bất cứ ai đi qua đoạn đường Trương Định từ ngã tư Phạm Hồng Thái đến ngã tư đường Hoàng Hoa Thám (phường Thuận Hóa). Một đoạn đường ngắn thôi nhưng mùi hôi chua nồng nặc đến nỗi, nếu phải đi qua đây, nhiều người sẽ phải đi thật nhanh để không phải ngửi thứ mùi khó chịu này.

Đoạn đường… hôi chua

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top