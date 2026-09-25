Thành phố Huế duy trì đà tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn trong quý IV

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kết luận phiên họp.

GRDP ước tăng 9 - 9,5%

Đặt vấn đề tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là tốc độ tăng trưởng, khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra và những khó khăn cần tập trung tháo gỡ.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, cần làm rõ tiến độ, nguyên nhân chậm và xác định những vấn đề mang tính cục bộ hay phổ biến trên toàn thành phố. Về thu ngân sách, cần đánh giá cơ cấu nguồn thu, khả năng hoàn thành dự toán và giải pháp trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng yêu cầu rà soát việc xử lý tài sản công dôi dư, những vướng mắc trong quản lý tài sản thuộc phạm vi thành phố và địa phương; đồng thời, đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Mỗi dự án phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể, không để tình trạng chậm trễ tiếp diễn. “Tinh thần chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố phải được chuyển thành kết quả cụ thể tại từng địa phương, từng lĩnh vực”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành, 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP ước đạt 9 - 9,5%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,7 - 9,2%, chiếm 51 - 52% cơ cấu kinh tế; công nghiệp - xây dựng tăng 11 - 12%; nông, lâm, thủy sản tăng 4 - 4,5%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%. Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế, trong đó có Lễ hội Huế Wonderverse Fest 2026, góp phần thu hút khách du lịch.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.326,6 triệu USD, tăng 19,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 57.665 tỷ đồng, tăng 19,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó xi măng tăng 34,9%, găng tay tăng 19,7%, ô tô tăng 15% và sợi các loại tăng 11,8%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 28.516 tỷ đồng, tăng 12,4%. Thành phố cấp mới 41 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 24.520 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án FDI với vốn đăng ký 158,9 triệu USD.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 12.354 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Thành phố đã xử lý hoàn thành 26/177 dự án tồn đọng, đồng thời chấm dứt hoạt động 6 dự án.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương phát biểu tại phiên họp.

Rà soát từng chỉ tiêu cụ thể

Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng GRDP vẫn chưa đạt kỳ vọng; một số dự án công nghiệp chậm tiến độ, chưa tạo được động lực tăng trưởng mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn; 733 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 308 doanh nghiệp giải thể trong 9 tháng.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 2.856,9 tỷ đồng, tương đương 45,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các vấn đề về đất đai tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án trọng điểm như đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Vành đai 3, cầu qua Cồn Hến.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới cơ bản được khắc phục, song vẫn còn khoảng 2% học sinh thiếu sách.

Tại phiên họp, các sở, ngành, địa phương tập trung trao đổi về các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế, thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và quy hoạch; tháo gỡ khó khăn trong cho thuê tài sản công và tổ chức, bố trí nhân sự tại các đơn vị…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá, tháng 9 có những chuyển biến, kết quả tương đối khả quan, song việc phát huy tiềm năng, dư địa phát triển vẫn chưa đạt như mong muốn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, 3 tháng cuối năm, khối lượng công việc lớn, trong khi thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi, đặt ra nhiều thách thức. Do đó, trong quý IV, giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo các xã, phường cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, xác định những chỉ tiêu còn chậm, chưa đạt để tập trung giải pháp. Các nhiệm vụ phải bám sát Kế hoạch tăng trưởng của thành phố, đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt cho từng tháng, từng lĩnh vực.

Về dư địa tăng trưởng, cần tập trung vào công nghiệp, xây dựng, trong khi sản xuất nông nghiệp bước vào mùa mưa lũ, du lịch vào mùa thấp điểm. Các sở, ngành, địa phương phải đánh giá cụ thể khả năng thực hiện, có giải pháp sát thực tế.

Đối với công tác quy hoạch, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, rà soát khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các địa phương. Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thành phố Huế, các địa phương cần chủ động triển khai song song công tác quy hoạch ở các cấp độ, bảo đảm đồng bộ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, cần tập trung tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng. Sở Công Thương khẩn trương kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp các sở, ngành, địa phương trong quản lý khoáng sản, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường. Công tác giải phóng mặt bằng cũng phải được cập nhật thường xuyên, chủ động quỹ đất và quy hoạch các khu tái định cư.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải chủ động phương án thi công trong mùa mưa; khẩn trương nghiệm thu, xác định khối lượng hoàn thành để thanh toán, không để vốn đã bố trí nhưng chậm giải ngân.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tích cực thu hút dự án đầu tư mới, đẩy nhanh công bố bản đồ số phục vụ nhà đầu tư. Đồng thời, tăng cường chống thất thu thuế, bảo đảm nguồn thu từ đất; tập trung thực hiện các khoản thu dự kiến phát sinh trong tháng 10.

Đối với tài sản công, các đơn vị rà soát những trường hợp còn vướng mắc, xác định nguyên nhân, tập trung tháo gỡ, bảo đảm quản lý, khai thác và xử lý đúng quy định, hiệu quả.