Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Đại sứ Mai Phan Dũng (ngồi bên phải) phát biểu trong phiên thảo luận chung tại khóa họp lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền tại nhiều xung đột, điểm nóng; cảnh báo về thiệt hại đối với dân thường trong các cuộc xung đột, hạn chế trong tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia tái cam kết với giá trị phổ quát, luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế, tăng cường trách nhiệm, minh bạch, hợp tác đa phương và hỗ trợ mạnh mẽ các nhóm dễ bị tổn thương.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Đại sứ Mai Phan Dũng chuyển lời chia buồn của Chính phủ Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Nepal về những mất mát trong đợt lũ quét vừa qua; chúc mừng ông Volker Turk tái trúng cử Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ hai. Việt Nam khẳng định ủng hộ những nỗ lực của Liên hợp quốc, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc và các cơ quan liên quan; kêu gọi tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trước những thách thức toàn cầu hiện nay, bao gồm xung đột, khủng hoảng nhân đạo, biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền con người trong không gian mạng…

Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam tái khẳng định cam kết về thúc đẩy đối thoại chân thành và hợp tác xây dựng với tất cả quốc gia và cơ chế của Liên hợp quốc, phù hợp các nguyên tắc phổ quát, công bằng, khách quan, không chọn lọc và không can thiệp.

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