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ClockThứ Tư, 09/09/2026 17:11

Báo chí đặt nhiều câu hỏi về sách giáo khoa, giải phóng mặt bằng

HNN.VN - Chiều 9/9, UBND TP. Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8/2026. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Hiển; Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Thích Vương chủ trì buổi họp báo.

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 Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường kết luận buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Thích Vương cho biết, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 8 tháng năm 2026, du lịch Huế đón khoảng 5,817 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 13.790 tỷ đồng.

Hoạt động xuất khẩu tăng 16,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,3%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,3%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 25.478 tỷ đồng, tăng 15,1%. Thành phố đã cấp mới 41 dự án với tổng vốn đăng ký 24.519 tỷ đồng; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 168/177 dự án, đạt tỷ lệ 95%...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Hiển cũng thông tin một số định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, tập trung vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và những kết quả nổi bật của thành phố.

Đại diện Báo Thanh niên nêu câu hỏi tại buổi họp báo. 

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có nguồn kinh phí và số lượng sách giáo khoa được cấp phát cho học sinh; những khó khăn trong công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án; giá đất và công tác phòng chống thiên tai; tổng công suất buồng phòng phục vụ du lịch; giải pháp chống lạm thu trong trường học và cách tính doanh thu du lịch….

Các câu hỏi của phóng viên được đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ tại buổi họp báo.

Kết luận buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường làm rõ thêm một số nội dung được báo chí quan tâm, đồng thời cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành, phối hợp tuyên truyền về hoạt động chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lê Thọ
 Từ khóa:
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